  • BIST 3.526,74
  • Altın 1030.337
  • Dolar 18.5798
  • Euro 18.4525
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“COVID-19 dünyada 70 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itti”

9'u Alkol Araç Kullanmaktan Toplam 15 Araç trafikten men edildi!

» »
Trafik kazalarının oluşumda önemli etkenler arasında yer alan alkollü araç kullanmanın önüne geçmek adına polis alkol denetimlerine yoğunlaştı.
9'u Alkol Araç Kullanmaktan Toplam 15 Araç trafikten men edildi!

Trafik kazalarının oluşumda önemli etkenler arasında yer alan alkollü araç kullanmanın önüne geçmek adına polis alkol denetimlerine yoğunlaştı.

Polisten verilen bilgiye göre, ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucu, alkollü araç kullandığı tespit edilen toplam 9 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Alkollü araç kullanma ve diğer trafik suçlarından dolayı ise toplam 15 araç trafikten men edildi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay'dan Ertuğruloğlu'na destek!06 Ekim 2022 Perşembe 10:16
  • Tatar: Erdoğan’ın verdiği destekle dünyaya karşı mücadelemizi yürütüyoruz06 Ekim 2022 Perşembe 09:50
  • Arıklı: Firmayı kaçırdık elinize ne geçti?06 Ekim 2022 Perşembe 09:44
  • Arıklı: Firmayı kaçırdık, elinize ne geçti?06 Ekim 2022 Perşembe 09:40
  • Erhürman: Değişim ve dönüşümü Girne’de Murat Şenkul ile başlatacağız!06 Ekim 2022 Perşembe 09:23
  • Fırın Kısa Devre Yaptı, Yangına Sebep Oldu06 Ekim 2022 Perşembe 09:16
  • Görevden Alma ve Atamalar Resmi Gazete’de Yayınlandı06 Ekim 2022 Perşembe 09:09
  • Soyer'den uyarı... "Ayni yolu ders almadan yürümek felakettir."06 Ekim 2022 Perşembe 09:00
  • Erhürman: Ne derlerse desinler, mücadelemiz devam edecek06 Ekim 2022 Perşembe 08:58
  • "Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz"06 Ekim 2022 Perşembe 08:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti