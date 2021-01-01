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SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

9'u yerel 18 pozitif vaka tespit edildi... 1 kişi hayatını kaybetti...

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Son 24 saatte toplam 768 test yapıldı, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
9'u yerel 18 pozitif vaka tespit edildi... 1 kişi hayatını kaybetti...

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 768 olduğunu, 9'u yerel 18 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 9 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

1 0cak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 768 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 9 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 11 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 330.484 

Toplam Vaka Sayısı: 1592 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1355 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 230 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 189 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 7 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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