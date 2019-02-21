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A.F.A.D acil durumlar için eğitiliyor

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Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı bugün (20.02.2019), Değirmenlik Belediyesi A.F.A.D ekiplerine “İlkyardım Ve Acil Durum” eğitimi verdi.
A.F.A.D acil durumlar için eğitiliyor

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in göreve gelmesinin ardından kurulan ve olası doğal afad durumlarında vatandaşların yanında olarak onlara her türlü desteği verecek, 33 kişiden oluşan A.F.A.D ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli tarafından eğitildi.

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı personellerinden Hüseyin Partalcı tarafından verilen 3 saatlik eğitimde ilkyardım ve yangın konularında uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde gerçekleşen eğitimde Hüseyin Partalcı’yaSivil Savunma Teşkilatı personellerinden Damla Olkanlı Zeytincioğlu da eşlik ederken, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de eğitimde hazır bulundu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, A.F.A.D ekiplerine Sivil Savunma Teşkilatı tarafından verilen eğitimin özellikle beldemiz ve halkımızın yararına olduğunu belirterek,  KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’na teşekkürlerini sundu.

Kazazede veya ani hastalanan birisine doktor gelinceye kadar veya hastaneye götürülünceye kadar, eldeki mevcut malzeme ile yapılabilecek geçici bakımın anlatıldığı eğitimde, özellikle yangın ve sel baskınları üzerinde duruldu.

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