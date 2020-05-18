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A Haber, Kudüs'ü İsrail topraklarında gösterdi

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A Haber, Kudüs'ü İsrail topraklarında gösterdi
A Haber, Kudüs'ü İsrail topraklarında gösterdi

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu tarafından sunulan Gece Ajansı programında, Kudüs İsrail toprağı olarak gösterildi.

HABER MERKEZİ

18.05.2020

A Haber'de Zeynep Bayramoğlu tarafından sunulan Gece Ajansı programında, Kudüs İsrail toprağı olarak gösterildi. 

Gece Ajansı programında Çin İsrail Büyükelçisinin ölü bulunması konusu ile ilgili Anadolu Ajansı Editörü Turgut Alp Boyraz, Kudüs’ten yayına bağlandı. Boyraz'ın yayında kaldığı süre boyunca ekranın sağ üst köşesinde ''İsrail/ Kudüs'' ibaresi yer aldı.

Üzgünüz dediler

Söz konusu konu ile ilgili sosyal medya hesabından özür dileyen Zeynep Bayramoğlu, ''Kudüs, Filistin'in başkentidir. Vahim bir hata yapılmıştır. Üzgünüz'' ifadelerini kullandı. 

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