A Haber yine şaşırdı: A Haber’in “seçim analisti” kebapçı çıktı

A Haber televizyonu ABD seçimlerini örnek göstererek “ABD seçim analisti” unvanıyla Kenan Demir’le canlı yayında konuştu. Kenan Demir’in, A Haber’in iddia ettiği gibi “ABD seçim analisti” değil; ABD’de North Carolina’da Sultan Kebap isimli mekanın sahibi

İstanbul’da kazanan resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İtiraz edilen yerlerde oylar tekrar sayılırken; seçimlerde usulsüzlük olduğunu iddia eden A Haber televizyonu ABD seçimlerini örnek göstererek “ABD seçim analisti” unvanıyla Kenan Demir’le canlı yayında konuştu.

Demir, ABD seçimlerindeki itirazları, oyların sayımını anlattı.

Sosyal medya hesabından da “Mazbatayı verin diyenlere şu notu bırakın. Halkın iradesiyle kazanılan her makamın mazbatası verilir ama bir usulsüzlük söz konusuysa sonuna kadar araştırılır. Bırakın YSK görevini yapsın. Belediye Başkanlığı hiç bir yere kaçmıyor” dedi.

Odatv’nin haberine göre; Kenan Demir’in, A Haber’in iddia ettiği gibi “ABD seçim analisti” değil. ABD’de North Carolina’da Sultan Kebap isimli mekanın sahibi olduğu ortaya çıktı.