A-Level sınavları konusunda Türkiye’de girişim başlatılacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’ye konuk olarak, soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, hafta sonu Kolejler Giriş Sınavı’nın yapıldığını belirterek, KGS-1’e 1800 KGS-2’ye ise 1600 civarında öğrenci katıldığını sınavlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Kolejlere girişin sınavla belirlenmesinin çocukların kaderlerini belirlenmesine neden olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, öğrencilerin okul başarılarının zamana yayılan değerlendirmenin doğru olabileceğini ancak burada da öğretmenin hazırlayacağı raporun tartışmaya neden olabileceğini kaydetti.

Bunun için sağlam temellere oturtulmuş ölçme ve değerlendirme merkezinin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, artan okul fiyatları nedeniyle özel okullardan devlet okullarına geçiş yaşanabileceği konusundaki soruyu da yanıtladı.

Çavuşoğlu, özel okullarda 9 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bu öğrencilerin tümünün devlet okullarına geçişini tahmin etmediğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, yüksek öğretim konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“Nihai hedefimiz Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kadar üniversitelerde etkin ve denetleme gücü olan bir Yüksek Öğrenim Kurulu’muz YÖDAK’ın oluşmasıdır” diyen Bakan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın ancak şuan istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, A- Level sınavları konusunda da Türkiye’de girişim başlatacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, Türkiye’ye önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ziyarette YÖK yetkileriyle A-Level sınavlarıyla Türkiye üniversitelerine kayıt hakkı elde edebilecek öğrencilerin yabancı statüden muaf tutulması yönünde konuşacağını ve bu konuda bir açılım yapılması girişiminde bulunacağını belirtti.BRT