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A milli takımlar İstanbul ve Güney Lefkoşa'da buluşacaklar

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Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin spor çatısı altında buluşmalarına bir yenisi ekleniyor.
A milli takımlar İstanbul ve Güney Lefkoşa'da buluşacaklar

Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin spor çatısı altında buluşmalarına bir yenisi ekleniyor. Daha önce başta futbol olmak üzere, basketbol ve tenis gibi birçok branşta siyasi anlamda birbirini tanımayan iki ülke, hentbolda ‘A’ milli seviyede biri İstanbul’da, diğeri Lefkoşa’da olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu ilk maçında yarın Kıbrıs Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

İstanbul Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırp hakem çifti Marko Boricic ve Dejan Markovic yönetecek.

Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Cumartesi günü Kıbrıs’ın güneyinde Eleftheria Spor Salonu'nda oynanacak.

Tur atlayan takım ikinci ön eleme gruplarında mücadele edecek.

 

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