AA çalışanı: Veriler nerden geliyor biz de bilmiyoruz

Seçim günü saat 23:21’den itibaren, yarışın başa baş gittiği İstanbul’da oyların tamamlanmasına yüzde 1.2 kala AA veri girişini durdurmuştu. Ajans, bu duruma gerekçe olarak ‘sahadan bilgi gelmemesini’ göstermişti. Bunun yanısıra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’in, “AA bizden veri almıyor” demesi, AA’nın verilerini nerden aldığı sorusunu gündeme getirmişti. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, dün personeline yaptığı ‘izahat’te bu soruyu geçiştirmiş, kendini,“Sütte leke var bende yok” diye savunmuştu.

DW Türkçe’nin haberine göre çalışanların çoğunun seçim verilerinin aktarılması için kurulan teknik sisteme giriş izni yok. Bu gruba çoğu birim müdürünün de dâhil olduğu, verilerin sadece seçilmiş belirli kişiler üzerinden işlendiği belirtiliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir AA çalışanı da verilerin nereden geldiğini kimsenin bilmediğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bunu biz de kendi aramızda sorguluyoruz. Doğrudan teknik servis hallediyor ve eskiden bundan sorumlu olan haber masaları sadece yorum ya da değerlendirme yazıyor.”

AA seçimin ertesi günü sabaha kadar veri girişini durdurmuş, YSK’nın resmi olmayan seçim sonuçlarını ilan etmesinin ardından kalan sandıkları da duyurmuştu.