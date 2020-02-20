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AA, El Kaide'cileri 'ılımlı muhalif grup' ilan etti

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Anadolu Ajansı, HTŞ'nin saldırısını "Ilımlı muhalif gruplar İdlib'in güneyinde operasyon başlattı" başlığı ile vererek, tarafını ilan etmiş oldu.
AA, El Kaide'cileri 'ılımlı muhalif grup' ilan etti

El Kaide’nin Suriye kolu olarak bilinen HTŞ, gün içerisinde İdlib’in güneyinde yer alan ve Suriye ordusunun kısa süre önce kontrolü yeniden sağladığı Neyrab’a saldırdı. HTŞ’nin örgüte ait yayın organlarından da duyurduğu saldırıyı Suriye ordusu püskürtürken, cihatçı çeteler geri çekilmek zorunda kaldı.

 

Anadolu Ajansı ise haberi “Ilımlı muhalif gruplar İdlib’in güneyinde operasyon başlattı” başlığı ile vererek, BM’nin ve Türkiye’nin de terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ’yi “ılımlı muhalif grup” olarak tanımlayarak tarafını bir kez daha ilan etmiş oldu.

Skandal haberde şu ifadeler yer aldı:

“Ilımlı muhalif gruplar, rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde ele geçirdiği yerleşimleri geri almak için başlattıkları operasyonda, Serakib ilçesinin kuzeybatısında yer alan Neyrab köyüne girdi.

Köydeki rejim hedeflerine yönelik topçu atışlarının ardından karadan ilerlemeye başlayan ılımlı muhalif gruplar, rejime ait bir tank ve bir de zırhlı personal taşıyıcıyı imha ederken, bir tankı da ele geçirdi.

Köyde, ılımlı muhalif gruplar ile rejim güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.

Neyrab, 3 Şubat’ta rejim güçlerinin eline geçmişti.

Serakib ilçesi, Şam ile Halep’i birbirine bağlayan M5 karayolu ile İdlib-Lazkiye-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolunun birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.”

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