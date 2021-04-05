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AA: Emekli amirallere soruşturma TCK 316/1 maddesinden açıldı, görevdeki subaylarla bağlantıları araştırılıyor

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AA'nın aktardığına göre, Montrö bildirisini yayınlayan emekli amirallere yönelik soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülüyor.
AA: Emekli amirallere soruşturma TCK 316/1 maddesinden açıldı, görevdeki subaylarla bağlantıları araştırılıyor

Gözaltına alınan amirallerin evlerinde arama ve dijital materyallerinin incelemesine devam edildiğini ileri süren AA'ya göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin "görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı" duyuruldu.

'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma'

Türk Ceza Kanunu'nun 316/1 maddesinde yazılı "Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan re'sen açılan soruşturmada Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı.

Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a ise 3 gün içerisinde emniyete gelmeleri için tebligat yapıldı.

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