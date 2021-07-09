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AA: KKTC E-Devlet'inin Kalbi Türkiye Koordinatörlüğünde Projelendiriliyor

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Protokol kapsamında, KKTC Veri Merkezi'nin projelendirilmesini Türkiye üstlendi.
AA: KKTC E-Devlet'inin Kalbi Türkiye Koordinatörlüğünde Projelendiriliyor

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında 11 Şubat'ta imzalanan "e-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasıyla uygulamaya konuldu. Protokol kapsamında, KKTC Veri Merkezi'nin projelendirilmesini Türkiye üstlendi.


AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesine yönelik Türkiye ile KKTC arasındaki teknik iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen protokol, ortaklığı da pekiştirecek.


Protokolle e-Devlet Kapısı'ndan sunulan dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması, kullanıcı dostu hale getirilmesi, erişim yöntemlerinin artırılması ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılması amaçlanıyor.


KKTC'de kurulacak son teknoloji veri merkezinin projelendirilmesiyle Türkiye'nin koordinatörlüğünde yönetim sağlanırken, atılacak adımlarla bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, protokol kapsamındaki tüm iş ve işlemlerin koordinasyonundan sorumlu olacak.


"KKTC'DE HİZMETLERE ERİŞİM YÖNTEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI"
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, AA muhabirine, KKTC ile e-Devlet Kapısı hizmetlerinde yürütülen iş birliğine ilişkin bilgi verdi.


Hizmetlere erişimin kolaylaştırılması için çalıştıklarını belirten Koç, şöyle konuştu:


"Bu iş birliği kapsamında KKTC'de kamunun iş süreçleri şeffaf ve yalın bir şekilde tekrar tasarlanarak hizmetlere erişim yöntemleri kolaylaştırıldı. Böylece vatandaş, iş dünyası ve devlet arasındaki iş birliği ve etkileşim en üst seviyeye çıkarılmış oldu. 20 Temmuz'da KKTC'de e-Devlet Kapısı'nda 10 hizmeti daha aktif hale getireceğiz. Amacımız e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmet sayısını artırarak burasının kullanımını yaygınlaştırmak."


"VERİ MERKEZİNİN TEMELİ 20 TEMMUZ'DA ATILACAK"
Koç, protokol kapsamında 20 Temmuz'da temeli atılacak veri merkezinin alanını ziyaret ettiklerini belirterek, kurulacak merkezin KKTC'nin dijitalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu dile getirdi.


Veri merkezi sayesinde KKTC kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçlarının 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde karşılanacağını vurgulayan Koç, veri merkezinin yaklaşık 4 bin metrekare alanda 128 kabin ve 1200 kilovat kurulu güç altyapısıyla hizmet vereceğini bildirdi.


Koç, ziyareti sırasında KKTC Başbakanı Ersan Saner ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'ı da ziyaret ettiğini belirterek, görüşmelerde dijital alanda KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği ve veri merkezi inşaatına ilişkin gelişmeleri değerlendirdiklerini kaydetti.

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