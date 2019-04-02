AA oyların yüzde 100'ünü açıkladı: İstanbul'da İmamoğlu 23 bin 945 oyla seçimi kazandı

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri'ne ilişkin verileri güncelleyerek yüzde 100'ünü açıkladı. Sonuçlara göre, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım karşısında 23 bin 945 oyla önde.

Anadolu Ajansı'nın dün yapılan yerel seçimlere dair açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu yüzde 48.78, AK Parti'li Binali Yıldırım ise yüzde 48.52 oy aldı.İmamoğlu'nun oy sayısı 4 milyon 169 bin 987, Yıldırım'ın oy sayısı 4 milyon 146 bin 42. İmamoğlu, 23 bin 945 oyla önde.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 39 ilçeye sahip İstanbul'da AK Parti 24, CHP 14 ve MHP 1 ilçede seçimi önde tamamladı.

Anadolu Ajansı'nda yaklaşık 13 saat boyunca seçim sonuçlarına ilişkin veri girişi durdurulmuştu. Ajans, "Bazı sandıklardan sağlıklı veri akışı temin edilemeyince veri aktarımına bir süre ara verilmiş" açıklamasını yapmıştı.