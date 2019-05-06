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AA: Seçim 23 Haziran'da tekrarlanacak

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 Mart'ta yapılan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak duyuruldu.
AA: Seçim 23 Haziran'da tekrarlanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verdi. Kararı duyuran ilk isim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) YSK Temsilcisi Recep Özel oldu. Özel, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, YSK'nın, İBB seçiminin yenilenmesine karar verdiğini duyurdu.

YSK'daki kararın 7'ye karşı 4 oyla alındığı bildirildi. DHA'nın haberine göre YSK, 225 civarında sandık başkanının ve 3 bin 500 sandık kurulu üyesinin, kanun hükmüne rağmen kamu görevlisi olmadığı gerekçesiyle seçimi yenileme kararı aldı. Haberde, bu sandıklarda kullanılan oy sayısının, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'li Binali Yıldırım’ın arasındaki oy farkından fazla olmasının kurul kararını etkilediği belirtildi.

AA, İBB Başkanlığı seçiminin 23 Haziran Pazar günü yeniden yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

AKP, İmamoğlu'nun kazandığı İBB Başkanlığı seçiminin sonucuna olağanüstü itirazda bulunmuştu.

Mazbata iptal edilecek

AKP'nin YSK Temsilcisi Özel, Ankara'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun 17 Nisan'da aldığı mazbatanın iptal edilmesine karar verildiğini söyledi. Özel, partilerin 23 Haziran'daki seçimlerde, ölüm ve istifa hâlinde adaylarını değiştirebileceğini belirtti.

AKP'nin 31 Mart seçimlerindeki İBB Başkanlığı adayı Yıldırım, "YSK‘nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah" dedi.

YSK'nın verdiği karar üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanma kararı aldı.

CHP'li Muharrem İnce, YSK kararının ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu seçimleri Ekrem İmamoğlu bu kez  %60’ları aşan oy oranıyla kazanacaktır. Ama bu kez kaybedenler onun karşısındaki adaylar olmayacaktır" ifadesini kulllandı. İnce, "YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının bizim için hiçbir hukuki dayanağı olmadığı açıktır" dedi.

Kur yükseldi

YSK'nın verdiği kararın ardından dolar/TL kuru 6,10; euro/TL kuru ise 6,85 seviyesine çıktı.

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