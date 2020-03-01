AA: TSK, Halep’teki askeri havalimanını vurdu

AA, TSK'nın Halep'teki askeri havalimanını vurduğu haberini geçti. Verilen bilgide, Suriye ordusuna ait Halep’teki Neyrab askeri havaalanının, TSK tarafından hedef alınmasının ardından 'kullanılamaz hale geldiği' belirtildi.
Öte yandan, 'ılımlı muhalif'lerin 9 köyü, Suriye ordusunudan geri aldığı aktarıldı.
Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait bir SİHA'nın düşürülmesi üzerine iki Hava Savunma Sistemi'nin imha edildiğini ve Suriye ordusuna ait iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurmuştu.
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