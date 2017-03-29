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AA'da gözaltı furyası!

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AA'da gözaltı furyası!
Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ByLock kullandığı iddiasıyla 8 Anadolu Ajansı (AA) muhabiri gözaltına alındı.

Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda ByLock kullandığı iddiasıyla 8 Anadolu Ajansı muhabiri gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 Anadolu Ajansı (AA) muhabiri hakkında ByLock bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İHA’nın harbine göre; gözaltına alınan S.P., İ.Y., Y.D., T.K., A.D., Y.K., A.K. ve H.Ö. isimli şüphelilerden bazılarının serbest bırakıldığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI MUHABİRİNDE BYLOCK ÇIKMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım’ın Nevşehir programını takip etmek üzere görevlendirilen Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı muhabiri İlhan T.’nin de ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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