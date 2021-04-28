  • BIST 1.388
  • Altın 467,906
  • Dolar 8,2100
  • Euro 9,9281
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAşının Tek Dozu Aile İçi Bulaşı Yaklaşık Yüzde 50 Azaltıyor

AA'nın röportaj yaptığı gençler ''iki devletli çözüm''ü destekliyor

» »
AA muhabiri “Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeli” hakkında KKTC’li üniversite öğrencilerine görüşlerini sordu.
AA'nın röportaj yaptığı gençler ''iki devletli çözüm''ü destekliyor

AA muhabiri, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin savunduğu, Cenevre’de dün başlayıp yarın sona erecek gayriresmi Kıbrıs konferansında da masaya getirilecek “egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeli” hakkında KKTC’li üniversite öğrencilerine görüşlerini sordu.

Damla Bilgin, bir KKTC vatandaşı olarak ülkesinin var olmasını tercih ettiğini, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.

Uğur Yapıcı, 5 yıldır öğrenci olarak KKTC’de yaşadığını ve KKTC halkının maruz kaldığı zorluklara şahit olduğunu ifade etti.

Yapıcı, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet olması gerektiğini ben de düşünüyorum. 50 yılı aşkın süredir federasyon temelli anlaşma üzerinde konuşuluyor fakat bir sonuca varılamadı. Kıbrıs’taki iki devletin eşit haklara sahip olmasını düşünüyorum.” dedi.

Mustafa Çaluda, “İki devletli çözüm artık zamanı gelmiş bir düşünce ve tezdir. Ana vatan Türkiye’nin iki devletli çözümü daha da açıktan savunması bizi oldukça mutlu etmektedir. Kıbrıs’ta tek nihai çözüm, iki devletli çözümdür diye düşünmekteyim.” ifadesini kullandı.

KKTC’nin kendi egemenliklerini yansıtan, öz devletleri olduğuna vurgu yapan Çaluda, kendi bağımsızlıkları ve bayrakları olduğuna işaret ederek Kıbrıs Türk halkının bu bağımsızlığa sahip çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Çaluda, 50 yıldır federasyon görüşmelerinde boşa zaman harcandığını ve Rumların keyfinin beklendiğini belirterek artık buna bir son verilmesi ve iki devletli çözüm yolunda emin adımlarla yürünmesi gerektiğini söyledi.

“KKTC, Kıbrıs Türklerinin tarihteki ilk devletidir”

Özdemir Özerem, Türkiye ve KKTC yetkililerinin iki devletli çözüm konusunda geliştirdikleri siyasetin Kıbrıs Türk halkına adına çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özerem, “Kıbrıs Türk halkı kurmuş olduğu devlete her zaman sahip çıkmıştır, eksikleri olmasına bu devletin arkasında durmuştur ve bunları gidermek için canla başla çalışmıştır.” dedi.

KKTC’nin var olmasının, her Kıbrıs Türkü için çok önemli olduğunu vurgulayan Özerem, “KKTC, Kıbrıs Türklerinin tarihteki ilk devletidir, buna sahip çıkmak da Kıbrıs Türk gencinin boynunun borcudur.” diye konuştu.

Özerem, federal çözümün uzun vadede ülkeye engel teşkil edeceğini ve sağlıklı bir yapıda olacağını düşünmediğini belirterek “Kıbrıs Türkleri, iki devletli çözüm noktasında egemenliğini, siyasi haklarını ve ambargolara karşı vermiş olduğu bütün mücadelesini egemenlik çatısı altında, iki devletli çözümde sağlayabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Yangın Tertemiz de iki devletli çözüm konusunda olumlu düşündüğünü dile getirerek 53 yıldır süregelen bir müzakere sürecinin olduğunu, 46 yıldır ise federasyonun görüşüldüğünü ve sürekli tekrar edilen sistemin içinde olduklarını ifade etti.

Tertemiz, “2017’de Crans Montana’da üst düzey tavizler verilmesine rağmen komşumuz (Rum kesimi) yine masadan kalktı. Ben artık gerçekleşeceğine inanmadığım için federasyondan vazgeçip iki devletli çözüme odaklanmış durumdayım. KKTC’nin devam etmesini ve bu ülkenin kimliğiyle dünyaya açılmak isterim. İnşallah gelecekte bunu görebiliriz.” dedi.

“Federal çözümde biz bir azınlık olarak görülüyoruz”

Mert Nihat Ecevit, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin yıllardır süregelen çözümsüzlüğü sonlandırabilecek bir model olduğunu söyledi.

Yıllardır gerçekleştirilen federasyon görüşmelerinde Kıbrıs Türk kimliğinin yok edilmesiyle karşı karşıya kalındığını kaydeden Ecevit, Kıbrıs Türkü’nün yıllarca çektiği sorunları yok ederek federasyon adı altında haklarının gasbedilişinin devam etmesinin amaçlandığına dikkati çekti.

Ecevit, “Ben Kıbrıslı bir Türk’üm, benim yıllardır kendi kimliğimi dünyaya haykıramamamın belli sebepleri vardır, asıl sebep ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin haklarımı gasbetmesidir.” diye konuştu.

Kıbrıs Türklerin Ada’da azınlık olmadığının tüm dünya tarafından anlaşılmasını gerektiğini vurgulayan Ecevit, sözlerini şöyle bitirdi:

“Federal çözümde biz bir azınlık olarak görülüyoruz, haklarımızı azaltmaya ve bazı insani haklarımızı vermemeye çalışıyorlar. Bu yüzden iki devletli çözümün olması gerektiğini düşünmekteyim.”

Tuğberk Demirkent, KKTC’nin yaşamasını istediğini belirterek Rumlarla birleşirlerse, diğer devletler tarafından onların altında ezilen bir devlet olarak görüleceklerini vurguladı.

Demirkent, “50 yıldır federasyon ile Kıbrıs sorunu çözülemiyor ve biz gençler olarak bir 50 yıl daha kaybetmek istemiyoruz.” diye konuştu.

“KKTC’nin yaşamasını destekliyorum”

Rüyam Hacımuratlar, bir Kıbrıs Türk genci olarak egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayarak “KKTC’nin yaşamasını destekliyorum ve bunu arzu ediyorum.” ifadesini kullandı.

Hacımuratlar, KKTC’nin var olmasının Kıbrıs Türk toplumunun ileride uluslararası anlamda tanınmasına yardımcı olacağını ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunmasına imkan sağlayacağını düşündüğünü, aksi durumda Kıbrıs Türk toplumunun Ada’daki etkinliğinin azalacağına inandığını söyledi.

Kıbrıs’ta federasyon temelli yaklaşımın 46 yıldır çözüme götürmeyip çözümsüzlüğü de beraberinde getirdiğini vurgulayan Hacımuratlar, Rumların Ada’yı eşitlik temelinde bir yaklaşım yerine “Ada’yı tamamen ele geçirme” yönündeki tutumlarının da çözümsüzlükte etkili olduğunun altını çizdi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YYK 4 ayda 979 program izledi, raporlanan 7 içerikten 4’üne yaptırım uygulama kararı aldı28 Nisan 2021 Çarşamba 16:32
  • Görüşme 40 dakika sürdü...“Tatar Federasyonun neden uygun bir uzlaşı modeli olmadığına dikkat çekti”28 Nisan 2021 Çarşamba 16:29
  • Cenvere'de bir kez daha buluştular...28 Nisan 2021 Çarşamba 15:53
  • Turizm Emekçileri:Tek isteğimiz çalışmayanlara destek olunması28 Nisan 2021 Çarşamba 15:46
  • Bakan Çavuşoğlu: “Sürdürülebilir balıkçılık için ortak akılla hareket edilmeli”28 Nisan 2021 Çarşamba 15:35
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol'dan zirve açıklaması28 Nisan 2021 Çarşamba 15:20
  • Bakan Çavuşoğlu, Orman Dairesi’nin Yangın Hazırlık Çalışmalarını İnceledi28 Nisan 2021 Çarşamba 14:40
  • Cumhurbaşkanı Tatar:Neden 2 eşit egemen devlet talep ettiğimizi gerekçeleriyle anlattım28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
  • Arıklı bugün Fuat Oktay ile görüşecek28 Nisan 2021 Çarşamba 14:35
  • Sivil Savunma Teşkilatı İle Lefke Belediyesi İşbirliği Protokolü İmzaladı28 Nisan 2021 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti