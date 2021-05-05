AA’ya röportaj verdi ardından Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı

Geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı’na iki devletli çözüm için röportaj veren Mustafa Çaluda, Meclis Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı.

Geçtiğimiz gün Anadolu Ajansı’na iki devletli çözüm için röportaj veren Mustafa Çaluda, Meclis Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandı.

Anadolu Ajansı’nın Cenevre’deki görüşmeler sırasında yaptığı iki devletli çözüm röportajındaki öğrencilerden biri olan Mustafa Çaluda, Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğüne Mustafa Çaluda atandı.

Mustafa Çaluda, AA’ya verdiği röportajda, “İki devletli çözüm artık zamanı gelmiş bir düşünce ve tezdir. Ana vatan Türkiye’nin iki devletli çözümü daha da açıktan savunması bizi oldukça mutlu etmektedir. Kıbrıs’ta tek nihai çözüm, iki devletli çözümdür diye düşünmekteyim” ifadesini kullanmıştı.