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AB 1 milyar dozun üzerinde korona aşısı ihraç etti

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Aralık 2020’den bu yana 150’den fazla ülkeye 1 milyar dozun üzerinde korona aşısı ihraç ettiğini duyurdu.
AB 1 milyar dozun üzerinde korona aşısı ihraç etti

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Aralık 2020’den bu yana 150’den fazla ülkeye 1 milyar dozun üzerinde korona aşısı ihraç ettiğini duyurdu. AB’nin kendi vatandaşlarına aşı kadar başka ülkelere de aşı ihraç ettiğine dikkat çeken Von der Leyen, "Çok açık bir şekilde AB, en büyük COVID-19 aşısı tedarikçisi" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri pandeminin başlarında aşı ihracına kısıtlama getirirken Avrupa Birliği, Aralık 2020’den itibaren başka ülkelere aşı ihraç etmeye Aralık 2020’den itibaren başlamıştı. Ancak bu tedariklerin çok küçük bir kısmı yoksul ülkelere ulaştı. AB’nin en çok aşı tedariği yaptığı ülkeler arasında Japonya, Türkiye ve İngiltere gibi ülkeler var. Vonder Leyen'in yaptığı açıklamaya göre AB, Dünya Sağlık Örgütü'nün öncülüğünde kurulan ve orta-düşük gelirli ülkelere aşı tedariği yapılmasına ön ayak olan platform COVAX'a şu ana kadar 87milyondozun üzerinde aşı tedarik etti.

Von der Leyen, açıklamasında AB’nin aşı bağışını arttırmayı ve toplamda 500 milyonCOVID-19 aşısını yoksul ülkelere dağıtmayı planladığını söyledi.  Diğer ülkeleri de yoksul ülkelere yardım yapmaya çağıran Von der Leyen, "(ABD Başkanı) Biden ile birlikte küresel aşı oranını gelecek yıla kadar yüzde 70'e ulaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Singapur ve Japonya nüfusunun yarısından fazlasını iki doz aşıladı. Avrupa Birliği’nin yüzde 65'den, Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun da yüzde 57'den fazlası en az iki doz aşılandı. Ancak Afrika ülkelerinin büyük bölümü, Afganistan, Myanmar, Suriye gibi ülkelerde nüfusun yüzde 10'u bile aşılanmadı.

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