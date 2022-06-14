AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor

AB, maymun çiçeği virüsüne karşı 110 bin doz aşı temini için biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile bugün anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı önlemleri artırıyor. Avrupa Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerinin sağlık bakanlarıyla gerçekleştirileceği toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kyriakides, maymun çiçeği virüsüne karşı 110 bin doz aşı temini için Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile bugün anlaşmaya imzalanacağını ifade etti. Aşıların AB fonlarıyla satın alınacağını söyleyen Kyriakides, aşıya “en çok ihtiyacı olan” ülkelere ilk doz teslimatlarının Haziran sonunda başlayacağını vurguladı.

Bavarian Nordic’ten yapılan açıklamada da teslimatın hemen başlayacağı ve önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ifade edildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Avrupa Komisyonu’na göre 19 üye ülkede ve AB üyesi olmamasına rağmen aşı tedarik edilecek Norveç ve İzlanda’da yaklaşık 900 maymun çiçeği vakası bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son açıklamasına göre, hastalığın endemik olmadığı ve çoğu Avrupa’nın batısında yer alan ülkelerde olmak üzere dünya genelinde yaklaşık bin 300 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Vakaların yayılmaya başlamasından bu yana Almanya, İspanya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesi, aşı satın almak üzere planlarını açıklamıştı.