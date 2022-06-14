  • BIST 2.508,91
  • Altın 1007.489
  • Dolar 17.2735
  • Euro 18.014
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKASıcak hava ve güneş sağlığınızı tehdit etmesin!

AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor

» »
AB, maymun çiçeği virüsüne karşı 110 bin doz aşı temini için biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile bugün anlaşma imzalanacağını duyurdu.
AB, 110 bin doz maymun çiçeği aşısı alıyor

Avrupa Birliği (AB) maymun çiçeği virüsüne karşı önlemleri artırıyor. Avrupa Komisyonu’nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerinin sağlık bakanlarıyla gerçekleştirileceği toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kyriakides, maymun çiçeği virüsüne karşı 110 bin doz aşı temini için Danimarka merkezli biyoteknoloji şirketi Bavarian Nordic ile bugün anlaşmaya imzalanacağını ifade etti. Aşıların AB fonlarıyla satın alınacağını söyleyen Kyriakides, aşıya “en çok ihtiyacı olan” ülkelere ilk doz teslimatlarının Haziran sonunda başlayacağını vurguladı.

Bavarian Nordic’ten yapılan açıklamada da teslimatın hemen başlayacağı ve önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ifade edildi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Avrupa Komisyonu’na göre 19 üye ülkede ve AB üyesi olmamasına rağmen aşı tedarik edilecek Norveç ve İzlanda’da yaklaşık 900 maymun çiçeği vakası bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son açıklamasına göre, hastalığın endemik olmadığı ve çoğu Avrupa’nın batısında yer alan ülkelerde olmak üzere dünya genelinde yaklaşık bin 300 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Vakaların yayılmaya başlamasından bu yana Almanya, İspanya ve Danimarka gibi birçok Avrupa ülkesi, aşı satın almak üzere planlarını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadınların vücut ısısının daha yüksek olduğu tespit edildi13 Haziran 2022 Pazartesi 23:51
  • Maymun çiçeği salgınında korkutan uyarı: Semptomları değişiyor13 Haziran 2022 Pazartesi 21:38
  • Bilimsel araştırma: Rutin göz muayenesi, kalp krizi riskini hesaplayabilir13 Haziran 2022 Pazartesi 20:35
  • ‘Pandemi bitmedi, gündemden düşürüldü! Aşılarınızı mutlaka tamamlayın’13 Haziran 2022 Pazartesi 18:46
  • Erkeklerde 4 kat daha fazla görülüyor13 Haziran 2022 Pazartesi 11:38
  • Pozitif Düşünme Yöntemleri!13 Haziran 2022 Pazartesi 10:28
  • Sıcak ve nem astım ataklarını arttırıyor!13 Haziran 2022 Pazartesi 10:27
  • Nijerya'da maymun çiçeği alarmı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:02
  • Venezuela'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi13 Haziran 2022 Pazartesi 10:00
  • Osteoporoz salgınına dikkat12 Haziran 2022 Pazar 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti