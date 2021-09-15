AB 200 milyon doz aşı daha bağışlayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ve dünya çapında aşılamalara hız verilmesi çağrısı yaparak yoksul ülkelere 200 milyon doz aşı daha bağışlayacaklarını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği'nin durumu ve önemli gündem maddelerine ilişkin yaptığı konuşmada dünya çapında koronavirüse karşı aşılama kampanyalarına hız verilmesi çağrısı yaptı.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele için üçüncü ülkelere 2022 yılı ortasına kadar 200 milyon doz daha aşı bağışlayacaklarını açıklayan Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, aşı üretiminin yüzde 50'sini dünyayla paylaşan tek bölge olduğunu söyledi. Bunun "dayanışmaya ve küresel sağlığa yapılan bir yatırım" olduğunu ifade eden von der Leyen, koronavirüs pandemisini "çağımızın en önemli jeopolitik sorunlarından biri" olarak nitelendirdi. Dünya çapında üretilen aşıların yüzde 1'den azının yoksul ülkelere ulaştığına işaret eden von der Leyen, AB'nin Afrika'da aşı üretimine destek için 1 milyar euroluk yatırım yaptığını kaydetti.

Von der Leyen Avrupa ülkelerine de aşılama kampanyalarına hız verilmesi çağrısı yaparak aksi takdirde pandeminin "aşısızların pandemisi"ne dönüşmesi tehlikesi bulunduğu uyarısı yaptı.

Afganistan'a ek 100 milyon euro

Afganistan için 100 milyon euroluk ek insani yardım taahhüdünde bulunan von der Leyen, Afganistan ve komşu ülkelerdeki Afganları desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Afganistan'da açlık ve insani felaket tehlikesinin bertaraf edilebilmesi için eldeki tüm imkanların kullanılması gerektiğini belirten von der Leyen, "100 milyon euronun, önümüzdeki haftalarda açıklanacak Afganistan'a yönelik yeni, kapsamlı bir destek paketinin parçası olduğunu" kaydetti.

AB Komisyonu Ağustos ayında yaptığı açıklamada Afganistan'a yönelik insani yardımların 50 milyon eurodan 200 milyona çıkarıldığını bildirmişti.

Von der Leyen ayrıca AB ülkelerinin Afganistan'da Taliban'ın yeniden iktidara gelişinden dersler çıkarması gerektiğini vurguladı. AB Komisyonu Başkanı, AB'nin Afganistan'daki askeri görevlere katılmadığına ancak Taliban'ın yeniden iktidara gelmesini önlemeye yönelik projelere büyük miktarlar yatırdığına dikkat çekti.

Mikroçip üretiminde atak çağrısı

AB Komisyonu Başkanı, mikroçipler için Avrupa çapında bir ekonomi sistemi oluşturulmasını planladıklarını belirterek bu şekilde mikroçip üretiminde önemli rol oynayan yarı iletken sıkıntısının giderilebileceğini ve Avrupa'nın Asya'ya bağımlılığınım azaltılacağını söyledi.

Bu konuda bir yasa hazırlığı içinde bulunulduğunu belirten von der Leyen, dünyada artan talebe rağmen Avrupa'nın dünya piyasasındaki payının gerilediğine işaret etti. "Bu çipler olmadan dijital bir yaşam mümkün değil" diyen AB Komisyonu Başkanı, yarı iletken sıkıntısı nedeniyle üretimde verimin düştüğünü kaydetti. Yarı iletkenler otomobil sanayisinin yanı sıra cep telefonu, bilgisayar ve tüketici elektroniği alanlarında da önemli role sahip.