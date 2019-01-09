  • BIST 90.753
  • Altın 227,261
  • Dolar 5,5079
  • Euro 6,3142
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -10 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı

» »
AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı
AB, ABD delegasyonunun statüsünün düşürüldüğünü doğruladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, “Diplomatik öncelik listesinin ABD protokolü tarafından uygulanma biçiminde yakın zamanda bir değişiklik olduğunu biliyoruz. Kararın Washington’daki AB Delegasyonuna olası etkileri hakkında ilgili yetkililerle görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Alman Deutshce Welle (DW) yayın kuruluşu, AB’nin statüsünün ABD tarafından geçen yıl sonunda bilgi verilmeden düşürüldüğünü haberleştirmişti.

Habere göre, karar sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB delegasyonunun statüsünün üye devletten uluslararası kurum düzeyine indirildiği belirtilmişti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu" kuruldu08 Ocak 2019 Salı 17:52
  • Almanya'da aşırı sağcı milletvekiline feci dayak08 Ocak 2019 Salı 16:28
  • Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim'den sürpriz istifa07 Ocak 2019 Pazartesi 21:00
  • Alman bilim insanlarından "Barış Akademisyenleri" için çağrı07 Ocak 2019 Pazartesi 18:13
  • Uçaktaki yolculara ‘otobüsle gidin’ önerisi07 Ocak 2019 Pazartesi 16:56
  • Anonymus İngiltere’nin psikolojik savaş stratejilerini açıklayan belgeleri yayınladı07 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
  • İngiltere Brexit Anlaşmasını 15 Ocak'ta oylayacak07 Ocak 2019 Pazartesi 14:08
  • Almanlar korkuyor, Sarı Yelekliler sokağa çıkabilir06 Ocak 2019 Pazar 21:00
  • Polisleri yumruklayan Sarı Yelekli, şampiyon boksör çıktı (VIDEO HABER)06 Ocak 2019 Pazar 17:35
  • Ertelenen Brexit oylaması için yeni tarih belli oldu06 Ocak 2019 Pazar 17:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti