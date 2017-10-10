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AB- Acil Kan Aranıyor

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AB- Acil Kan Aranıyor
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olan HÜSEYİN ÖZTÜRK için ACİL AB Rh NEGATİF kana ihtiyaç vardır

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yatmakta olan HÜSEYİN ÖZTÜRK için ACİL AB Rh NEGATİF kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek arkadaşların 05488761073 numaralı telefondan Ayşe Öztürk ile iletişime geçmeleri rica olunur.

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