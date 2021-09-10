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AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor

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Avrupa Birliği (AB), pandemide "güvenli" şekilde seyahat edilebilecek ülkeleri belirlediği listesini güncelledi.
AB altı ülkeyi artık "güvenli" görmüyor

Avrupa Birliği (AB), pandemide "güvenli" şekilde seyahat edilebilecek ülkeleri belirlediği listesini güncelledi.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin hükümetleri listeden Japonya, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Arnavutluk ve Brunei'nin çıkarılması konusunda mutabakata vardı. Artık bu ülkeler pandemide uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulmayacak. Uruguay'ın ise güvenli ülkeler arasına alınarak listeye eklendiği açıklandı.

Yapılan değişikliklerle AB'nin güvenli seyahat listesindeki ülke sayısı 12'ye indi. Listede şu an Avustralya, Bosna Hersek, Kanada, Ürdün, Yeni Zelanda, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Uruguay yer alıyor.

Deutschland Coronavirus - Reisende am Flughafen Berlin-Brandburg

Söz konusu liste, AB üyesi ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak birçok üye ülke pandemide şu ana kadar Brüksel'in tavsiyelerine uydu.

Almanya, AB'nin listesi güncellenmeden dört gün önce Japonya, Azerbaycan, Sırbistan ve Arnavutluk'u "yüksek riskli bölgeler" listesine eklemişti.

Listeden çıkarılan altı ülkedeki vaka sayılarında, Haziran ayına kıyasla belirgin bir artış gözlendi.

Söz konusu ülkelerin tamamında, Haziran'ın sonunda günlük ortalama 1 milyon kişide 40 vaka görülürken, son bir haftada bu sayı 100'ün üzerine çıktı. Sırbistan'da ise 600'e yaklaştı.

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