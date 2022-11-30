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AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor

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Avrupa Birliği, kağıt ve plastik ambalaj atıklarını azaltmak için yeni kurallar uygulanmasını teklif etti.
AB ambalaj atıklarını azaltmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Komisyon Üyesi Virginijus Sinkevicius, "Döngüsel Ekonomi Paketi" hakkında Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

AB Komisyonu'nun daha önce pipet, çatal, bıçak, bardak, tabak ve yemek kabı gibi çeşitli tek kullanımlık plastik ürünleri sınırlandırdığını anımsatan Timmermans, "Bugün bütün ambalaj sektörünü döngüsel hale getirmek üzere bir adım atıyoruz." dedi.

Timmermans, halihazırda pek çok ürünün çok büyük kutularda yer aldığını ve kargo siparişlerinin de gereğinden daha büyük paketlerde gönderildiğini aktararak, ürünlerin paketlenme şeklinin daha iyi hale getirilebileceğini söyledi.

"Kullanılabilir ambalajlar çevre açısından olumlu"

Bazı kafelerde yemeklerin normal tabaklar yerine tek kullanımlık kaplarda sunulduğunu anımsatan Timmermans, bu nedenle tüketicilerin arkalarında "çöp dağları" bıraktığını belirtti.

Timmemans, "Aşırı paketleme, çevremize giderek daha fazla zarar veren çok önemli bir sorun." ifadesini kullandı.

Hazırladıkları teklifin ambalaj kullanımını azaltmayı hedeflediğini, aşırı paketlemeyi düşüreceğini vurgulayan Timmermans, daha fazla miktarda ambalajın yeniden kullanılabilir olmasını istediklerini, yeniden kullanılabilir ambalajların çevre açısından da olumlu olduğunu söyledi.

Timmermans, "Bütün ambalajların geri dönüşümü kolay olmalı. Ambalajlar mümkün olduğunca geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmalıdır. İşletmeler bazı ürünleri yeniden kullanılabilir ambalajlarda sunmak zorunda kalacak." diye konuştu.

Ülkeler depozito iade programları uygulamak zorunda olacak

Paket kapsamında AB ülkeleri, plastik şişe ve metal kutular için depozito iade programları uygulamak zorunda kalacak.

AB ülkelerinin, kişi başına ambalaj atıklarını 2030'a kadar yüzde 5, 2040'a kadar da yüzde 15 düşürmesi gerekecek.

Plastik içecek şişelerindeki geri dönüşüm oranlarının 2030'a kadar yüzde 30 ve 2040'a kadar yüzde 65 olması hedeflenecek.

Öte yandan, Avrupalıların yıllık kişi başı ambalaj atığı 180 kilogram seviyesinde bulunuyor.

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