AB: "Ankara diyalog çabalarına yanıt vermezse ek önlemler gündeme gelebilir"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye özel gündemiyle Brüksel'de yaptığı toplantıda, Türkiye ile artan gerginliğin diyalog yoluyla yatıştırılması için daha fazla çaba gösterme konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

AFP haber ajansında yer alan habere göre, Ankara'nın çabalara yanıt vermemesi durumunda, yeni önlemlerin gündeme gelebileceği kaydedildi.

Fransa'nın çağrısı üzerine 27 ülke dışişleri bakanlarını bir araya getiren toplantıda, Türkiye ile AB'yi karşı karşıya getiren Doğu Akdeniz bunalımının yanı sıra Suriye ve Libya'da bazı üye ülkelerle Ankara arasında yaşanan gerginlikler de masaya yatırıldı.

Toplantı, Koronavirüs salgınının başlaması sonrası ilk olma özelliği de taşıyor.

Video konferans yoluyla bir araya gelen bakanlar, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını da kınadı.

BORRELL: “GERGİNLİĞİ AZALTACAK YOLLAR ARANACAK”

Toplantı ile ilgili konuşan AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin, "gerginliği azaltmaya katkıda bulunacak ve (AB ile Türkiye arasındaki) ilişkiyi strese sokan sorunları anlamaya yönelik yollar arama" konusunda desteğini ifade ettiğini belirtti.

Borrell, "Doğu Akdeniz'de olduğu gibi Türkiye'nin eylemleri sonucu karşı karşıya olduğumuz zorluklara cevaben alınabilecek uygun ek önlemler konusunda da bazı seçenekler hazırlayacağını" söyledi.

Borrell, "Elbette Konseyin çıkardığı sonuçlar var ve bu sonuçların uygulanması konusunda, Kıbrıs'ın talep ettiği mevcut yaptırımlar çerçevesinde ek listeleme halinde teknik çalışma devam edecek" dedi.

Borrell, bazı ülkelerin yaptırım baskısına karşın, gerginliği azaltmanın önemine de vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, zorluklara rağmen Türkiye'nin AB açısından "stratejik önemini" koruduğunu ve diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Maas, "Fakat Akdeniz'deki sondaj çalışmaları gibi AB üyesi ülkelerin çıkarlarını etkileyen alanlarda Türkiye'den pozitif sinyaller beklediğimizi de açıkça belirttik" dedi.

AYASOFYA KARARI 'MEDENİYETE KARŞI DARBE'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ise Ayasofya'nın cami olarak kullanılması kararı için "medeniyete karşı darbe" nitelemesini kullandı ve Ankara'nın insan hakları savunucuları ile ilgili tutumunun "demokrasiyi ve kendi halkını aşağıladığını" gösterdiğini kaydetti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg de Ayasofya ile ilgili değişikliğin "provokasyonlar zincirinde son halka" olduğunu belirterek Ankara'nın "Avrupa için güvenilir bir ortak olmadığı" değerlendirmesi yaptı.

TOPLANTIYI FRANSA TALEP ETTİ

Toplantıyı talep eden Fransa ile Türkiye ilişkileri, iki ülkenin Libya politikaları nedeniyle gerilmiş durumda.

Fransa, 10 Haziran'da Libya açıklarında Türk ve Fransız savaş gemileri arasında yaşanan gerilimi önce NATO'ya taşımış, orada iddialarının desteklenmemesi üzerine Türkiye ile ilişkileri bu kez AB platformuna taşıma kararı almıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian, 1 Temmuz'da yaptığı bir açıklamada da Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdüren Türkiye'ye karşı Temmuz 2019'da alınan kararlara ilave yaptırımların alınabileceğini kaydetmişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, komisyon toplantısı öncesinde geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB Türkiye aleyhine kararlar alırsa bunun karşılığını vermek zorunda kalacağız. Bu da çözüme katkı sunmaz, daha da derinleştirir" demişti.