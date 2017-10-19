AB anketinin Güney Kıbrıs’taki sonuçları

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede, 27 bin 881 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Parlemeter 2017” anketinin, diğer AB ülkelerine nazaran Güney Kıbrıs’ta farklı sonuçlar ortaya koyduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, AB vatandaşlarına yöneltilen “ülkelerinin AB üyesi olmasını nasıl değerlendirdikleri” sorusuna Kıbrıslı Rumların yüzde 35’nin “iyi bir şey”, yüzde 19’unun “kötü bir şey” ve yüzde 45’lik büyük bir kesimin ise “ne iyi ne de kötü bir şey” yanıtını verdiklerini yazdı.

Gazete, aynı soruya verilen AB ortalaması yanıtların ise yüzde 57’yle “iyi bir şey” ve yüzde 12’yle “kötü bir şey” ve yüzde 28 ile “ne iyi ne de kötü bir şey” şeklinde olduklarını aktardı.

Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden ne kadar fayda sağladığı sorusuna Kıbrıslı Rumların verdikleri yanıtların da, diğer AB üyesi ülke vatandaşlarından farklılık gösterdiğini vurgulayan gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 50’sinin “fayda sağlamadı”(AB ortalaması yüzde 25), yüzde 45’inin “fayda sağladı” (AB ortalaması yüzde 64) ve yüzde 11’inin ise “bilmiyorum” yanını verdiğini yazdı.

Kıbrıslı Rumlar, AB’ye üyelikten sağlanan faydaların neler olduğu sorusuna ilk sırada “güvenliğin güçlendirilmesi” yanıtını verirken “barışın korunmasına sağladığı katkı” ve “ekonomik kalkınmaya katkısının” ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldıklarını belirttiler.

Ankete göre, Kıbrıslı Rumların sadece yüzde 24’ü “görüşlerinin AB’de kale alındığı” (AB ortalaması yüzde 47) yanıtını verirken yüzde 72’si ise “kale alınmadığı” yanıtını verdi.

Gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 67’sinin “görüşlerinin kendi ülkelerinde de kale alınmadığı” yanıtını da verdiklerine dikkat çekti.

AB’nin korumasını istedikleri üç unsuru “yüzde 53’le işçi hakları, yüzde 50’yle temel hak ve özgürlükler ve yüzde 48’le üst düzey sağlık imkanları” olarak sıralayan Kıbrıslı Rumlar, AB’nin kendilerini korumasını istedikleri üç temel tehdidi ise “yüzde 73’le işsizlik, yüzde 60’la terör ve yüzde 58’le fakirlik ve sosyal izolasyon” şeklinde dile getirdiler.