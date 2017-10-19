 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.162
  • Altın 151,204
  • Dolar 3,6561
  • Euro 4,3295
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

AB anketinin Güney Kıbrıs’taki sonuçları

»
AB anketinin Güney Kıbrıs’taki sonuçları
Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede, 27 bin 881 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Parlemeter 2017” anketinin, diğer AB ülkelerine nazaran Güney Kıbrıs’ta farklı sonuçlar ortaya koyduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, AB vatandaşlarına yöneltilen “ülkelerinin AB üyesi olmasını nasıl değerlendirdikleri” sorusuna Kıbrıslı Rumların yüzde 35’nin “iyi bir şey”, yüzde 19’unun “kötü bir şey” ve yüzde 45’lik büyük bir kesimin ise “ne iyi ne de kötü bir şey” yanıtını verdiklerini yazdı.

Gazete, aynı soruya verilen AB ortalaması yanıtların ise yüzde 57’yle “iyi bir şey” ve yüzde 12’yle “kötü bir şey” ve yüzde 28 ile “ne iyi ne de kötü bir şey” şeklinde olduklarını aktardı.

Güney Kıbrıs’ın AB üyeliğinden ne kadar fayda sağladığı sorusuna Kıbrıslı Rumların verdikleri yanıtların da, diğer AB üyesi ülke vatandaşlarından farklılık gösterdiğini vurgulayan gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 50’sinin “fayda sağlamadı”(AB ortalaması yüzde 25), yüzde 45’inin “fayda sağladı” (AB ortalaması yüzde 64) ve yüzde 11’inin ise “bilmiyorum” yanını verdiğini yazdı.

Kıbrıslı Rumlar, AB’ye üyelikten sağlanan faydaların neler olduğu sorusuna ilk sırada “güvenliğin güçlendirilmesi” yanıtını verirken “barışın korunmasına sağladığı katkı” ve “ekonomik kalkınmaya katkısının” ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldıklarını belirttiler.

Ankete göre, Kıbrıslı Rumların sadece yüzde 24’ü “görüşlerinin AB’de kale alındığı” (AB ortalaması yüzde 47) yanıtını verirken yüzde 72’si ise “kale alınmadığı” yanıtını verdi.
Gazete, Kıbrıslı Rumların yüzde 67’sinin “görüşlerinin kendi ülkelerinde de kale alınmadığı” yanıtını da verdiklerine dikkat çekti.

AB’nin korumasını istedikleri üç unsuru “yüzde 53’le işçi hakları, yüzde 50’yle temel hak ve özgürlükler ve yüzde 48’le üst düzey sağlık imkanları” olarak sıralayan Kıbrıslı Rumlar, AB’nin kendilerini korumasını istedikleri üç temel tehdidi ise “yüzde 73’le işsizlik, yüzde 60’la terör ve yüzde 58’le fakirlik ve sosyal izolasyon” şeklinde dile getirdiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti18 Ekim 2017 Çarşamba 10:55
  • Trump-Çipras görüşmesi Rum basınında18 Ekim 2017 Çarşamba 10:31
  • Anastasiadis bugün Brüksel’e gidiyor18 Ekim 2017 Çarşamba 10:30
  • Nikolas Papadopulos Brüksel’de temaslarda bulunacak18 Ekim 2017 Çarşamba 10:29
  • BM diyaloğu canlı tutmak istiyor: "BM Genel Sekreter Yardımcısı adaya geliyor"18 Ekim 2017 Çarşamba 10:27
  • Bütün Kıbrıs sandık başına!14 Ekim 2017 Cumartesi 14:27
  • Rum Meclisi Denetleme Komitesi’nde KKTC’den gelen mermerler konusu ele alındı13 Ekim 2017 Cuma 10:41
  • Burcu’nun üslerdeki Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklaması Rum basınında13 Ekim 2017 Cuma 10:20
  • "Ankara sondaja hazırlanıyor"13 Ekim 2017 Cuma 10:17
  • Kalıntılarına ulaşılan kişi sayısını KŞK 2, Rum Temsilci Nestoros 3 olarak verdi13 Ekim 2017 Cuma 10:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti