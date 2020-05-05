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AB Aşı ve İlaç Çalışmaları İçin 7,4 Milyar Euro Topladı

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AB Aşı ve İlaç Çalışmaları İçin 7,4 Milyar Euro Topladı
AB Aşı ve İlaç Çalışmaları İçin 7,4 Milyar Euro Topladı

Yeni tip koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirilmesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansında toplam 7,4 milyar euro toplandı. Devlet başkanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de katıldığı online konferansta, 7,5 milyar euro toplanması hedefleniyordu. Taahhüt edilen paranın, aşının yanı sıra yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığının tanı, önleme ve tedavi sürecine ilişkin araştırmalarda kullanılması planlanıyor.

Konferansta, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 1 milyar euro aktaracağını taahhüt etti. Konferansın açılışını yapan von der Leyen, "Koronavirüse karşı aşı, testler ve ilaca yönelik araştırmaları harekete geçirmek için finans ve bilgimizi birleştireceğimiz bir birlik kurmalıyız” diye konuştu.

MERKEL: BU KONFERANS BİR UMUT IŞIĞI

Almanya Başbakanı Angela Merkel de koronavirüsle mücadele için 525 milyon euro kaynak ayrılması taahhüdünde bulundu. Konferansın, "birçok ülke için, yaşanan bu zorlu durumda bir umut ışığı olduğunu” ifade eden Merkel, "Aşılması gereken küresel bir sorun olan pandeminin yine yalnızca küresel biçimde yenilebileceğini” söyledi.

"Herkes kendi başının çaresine baksın” yaklaşımının hata olacağına dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, ülkesinin 500 milyon euro ile bu mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi. Zamana karşı yarışın başladığını belirten Macron, aşının bulunması durumunda bunun tüm dünyanın yararına olması gerektiğini ifade etti.

Koronavirüsle ortak mücadele girişimine Almanya ve Fransa’nın yanı sıra, AB üyesi olmayan Norveç 1 milyar, kısa süre önce Birlikten ayrılan İngiltere de 442 milyon euro bağışta bulunacağını açıkladı.

MADONNA'DAN 1 MİLYON DOLAR

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen pop şarkıcısı Madonna'nın da aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları için 1 milyon dolar bağışladığını duyurdu.

AB Komisyonu, hedeflenen toplam meblağ olan 7,5 milyar euronun, 4 milyarının virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları için, 2 milyar eurosunun tedavi olanakları için, 1,5 milyar eurosunun ise dünya çapında test kapasitesinin artırılması için ayırmayı planlanıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan video mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konferansa bir video mesaj gönderdi. "Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır” diyen Erdoğan, "COVID-19 aşısı tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve ‘kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz” diye konuştu.

ABD KONFERANSA KATILMADI

Konferansa AB’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere ve G20 dönem başkanı  Suudi Arabistan ev sahipliği yaptı. Konferans, Dünya Sağlık Örgütü, küresel aşı birliği Gavi, Dünya Bankası ve Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından da desteklenirken, ABD ise konferansa katılmadı.

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