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AB aşı yaptırmayanlara vize vermeyecek, Türk vatandaşlarına randevu yok

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Risk bölgesi ilan edilen Türkiye gibi ülkelerden AB’ye gitmek isteyenler, artık sadece aşı yaptırmışsa vize alabilecek
AB aşı yaptırmayanlara vize vermeyecek, Türk vatandaşlarına randevu yok

Avrupa'da aşı yaptıranlar avantajlı duruma gelmeye başladı. Almanya'da aşılananlar için karantina kaldırıldı. Risk bölgesi ilan edilen Türkiye gibi ülkelerden AB'ye gitmek isteyenler, artık sadece aşı yaptırmışsa vize alabilecek.

Aşı yaptıranların, aşı olmayan ya da olamayanlara göre avantajlı olacağı kuralı uygulamaya girdi. Almanya'da Saksonya- Anhalt Eyaleti, aşı yaptıranların "karantina yükümlülüğüne uymayacağı" hükmünü getirdi. Buna göre aşı yaptırmış kişi, risk bölgesinden gelse bile karantinaya girmek zorunda değil.

Türk vatandaşına vize randevusu yok

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Türkiye de AB için risk bölgesi ve vize randevuları durdurulmuş durumda. Vize randevularının yakında sadece aşılananlar için açılması gündeme gelecek gibi görünüyor.

Böylece, yaklaşık 9 aydır durdurulan turist vizesi sadece "aşı şartıyla" verilmeye başlanacak. Alman pasaportu ya da oturumuyla Türkiye'ye gidip gelenlerde de, testin yerini "aşı zorunluluğu" alacak. AB'de, karantinaların kaldırılması için bu tartışılıyor ve AB üyeleri de, kendi vatandaşları için getirilen kısıtlamaları diğer ülkeler için de aynen öngörüyor.

Yani, "AB vatandaşına getirilen kısıtlama, yabancıya zaten kapsıyor" ve  Türkiye'den turistik amaçlı AB'ye gitmek isteyenlere vize verilmeye başlanması için "aşı ön şartı" geliyor. Nisan ya da mayıstan sonra ancak aşı yaptırmış olanlar vizeye başvurabilecek.

Türkiye'de henüz aşılama başlamadığı için de, Almanya ya da AB vizesi randevuları ancak kitlesel aşı uygulanmasından sonra mümkün olacak.

Aşı olan-olmayan ayrımı

Avrupa'da her geçen gün aşılanan kişi sayısı artıyor. Moderna aşısına da onay çıkınca nisan ayına kadar neredeyse Avrupa'nın yarısı aşılanmış olacak. Birleşik Krallık’ta  BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşıları yapılıyor. Bu gelişmeler olurken çeşitli sektörlerde, "aşı olanlar- olmayanlar" ayrımı gelmeye başladı.

Avustralya'daki havayolu şirketleri aşı yaptırmayanları uçağa almayacağını açıkladı. İsviçre'de bazı bölgeler "Aşı kimliği" olmayanları sokmamayı planlıyor.

Almanya'da bir diş doktoru, aşı yaptırmayan personeli işten kovacağını duyurdu. Avusturya ile İsviçre, risk bölgesinden gelen ve aşı olmamış AB vatandaşlarını bile ülkeye almamayı bile konuşuyor.

AB vatandaşlarına ayrım hukuki değil

Ancak, insanlar arasında ayrım da anayasaya aykırı ve Almanya'da federal hükümet, ülkesinde ve AB içinde aşı yaptıranlara "ayrıcalık getiren" uygulama yönetmeliğindeki maddelerin kaldırılacağını açıkladı.

Çünkü, aşı yaptıran ile yaptırmayanlar arasındaki ayrım hukuken korunmuyor.

Seyahat için ‘antikor raporu’ istenebilir

Avrupa bu sorunu nasıl çözeceğini tartışıyor ve ara çözümler bulmaya çalışıyor. Örneğin koronavirüs geçirmiş ama aşı yaptırmamış olanların, doktorlardan alacağı, "Vücudu, korona atlattığı için antikor üretmiştir. Aşı gereksizdir" yazısıyla seyahat edebileceği belirtiliyor.

Koronavirüse yakalanmayan ancak aşı da olmayanların veya olmamak için direnenlerin kısıtlamaları nasıl aşacağı henüz bilinmiyor. Çeşitli nedenlere aşı olamayan ya da aşıyı reddeden birçok kişi, uçağa almayacak şirketlere karşı dava açmaya hazırlanıyor.

 

Sözcü

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