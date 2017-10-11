AB Askeri Personel Genel Müdürü Esa Pulkınnen Güney’de…

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Güney Kıbrıs’a “resmi ziyaret gerçekleştirmekte olan” Pulkinnen ile dün makamında görüştü.
Görüşmede Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın “Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve istikrara katkılarını” anlattı ve AB’nin yeni savunma ve güvenlik mimarisine tam üyelik iradesini yineledi.
Pulkinnen ise RMMO personelinin AB askerî kurmaylığı ve Askerî Harekât Planlama ve İcra Kabiliyeti’nde görev yapabileceğini söyle
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.