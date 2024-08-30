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AB bakanlarının Fidan ile görüşmesi 'olumlu'

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Letymbiotis, Lefkoşa'nın ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar tarafından kullanılan sert söylemden uzaklaşan bazı referanslarından da memnun olduğunu sözlerine ekledi.
AB bakanlarının Fidan ile görüşmesi 'olumlu'

Rum Hükümet sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın Türkiye'nin de katıldığı gayri resmi AB dışişleri konseyi toplantısını olumlu olarak değerlendirdiğini söyledi.

CyBC'ye konuşan Konstantinos Letymbiotis, Lefkoşa'nın toplantının sonuçlarından ve çoğu ülke tarafından sürdürülen tutumdan memnun olduğunu söyledi. Letymbiotis, Lefkoşa'nın ayrıca Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar tarafından kullanılan sert söylemden uzaklaşan bazı referanslarından da memnun olduğunu sözlerine ekledi.

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