  • BIST 3.284,78
  • Altın 980.73
  • Dolar 18.2933
  • Euro 18.3126
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi

» »
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi, 8 Eylül’de hayatını haybeden Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni nedeniyle bugün Avrupa Birliği (AB) bayraklarının yarına indirildiğini duyurdu.
AB bayrakları Kraliçe’nin cenaze töreni nedeniyle yarıya indirildi

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin bugün düzenlenen cenaze töreni nedeniyle AB bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, “Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve Kuzey İrlanda Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni nedeniyle bugün AB bayrakları yarıya indirildi. Düşüncelerimiz yas tutan ve onu hatırlayanlarla birlikte” ifadelerine yer verildi.

Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada da “Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni nedeniyle, bugün Avrupa bayrağı yarıya indiriliyor. Düşüncelerimiz kraliyet ailesi ve Kraliçe II. Elizabeth’in yasını tutan herkesle birlikte” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belçika’da 55 hakim ve savcı hapse girdi18 Eylül 2022 Pazar 11:59
  • Fransa'da enerji sıkıntısı "kışın nasıl geçirileceği" endişesini gündeme taşıdı17 Eylül 2022 Cumartesi 19:03
  • İsveç: Türkiye’yle yaptığımız anlaşmayı ciddiye alıyoruz16 Eylül 2022 Cuma 20:14
  • Avrupa’dan Rus vatandaşlara vize zorluğu16 Eylül 2022 Cuma 19:35
  • Almanya’da kredi faizleri yükseldi, emlak piyasası çöktü!16 Eylül 2022 Cuma 19:09
  • Almanya, Ukrayna’ya yeni silah ve teçhizat sevkiyatı yapacak15 Eylül 2022 Perşembe 19:18
  • Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın "artık demokratik bir ülke olmadığına" karar verdi15 Eylül 2022 Perşembe 18:21
  • Air France uçuşların yarısından fazlasını iptal etti15 Eylül 2022 Perşembe 17:53
  • İsveç’te seçim sonuçlarının ardından Başbakan istifa etti15 Eylül 2022 Perşembe 17:41
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi15 Eylül 2022 Perşembe 13:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti