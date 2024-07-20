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AB: Birleşik Kıbrıs için umut hala var

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"Çok fazla zaman kaybedildi."
AB: Birleşik Kıbrıs için umut hala var

AB diplomatik servisi Cuma akşamı 1974 harekatının yıldönümünde yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan çok fazla zaman kaybedildiğini söyledi

"Çok fazla zaman kaybedildi."

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamada, AB üyesi bir devlet olan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bugün bölünmüş durumda olduğu ve bunun her şeyden önce Kıbrıs halkı için geniş kapsamlı sonuçları olduğu belirtildi. "Zoraki bir bölünme asla çözüm olamaz. Daha iyi bir gelecek, birleşik bir Kıbrıs için umut hala mevcuttur." AB'nin diplomatik servisi, BM öncülüğündeki çabalar bağlamında, "ilgili herkesin acilen gerçek bir taahhütte bulunması gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Buna Kıbrıs'taki iki toplum ve özellikle de BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları temelinde barışçıl bir çözüm için Türkiye de dâhildir." Geniş jeopolitik değişimler ve krizler karşısında "Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde, tüm Kıbrıs halkı ve Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenlik için adil, kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm bulunması amacıyla güçlerimizi birleştirmeliyiz" denildi.

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