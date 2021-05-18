AB, Birlik dışından alınacak nitelikli yabancı işçiler için çalışma izni şartlarını kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB), birlik dışından nitelikli yabancı işçiler için 27 üye ülkede geçerli çalışma ve oturma izni şartlarında kolaylaştırmaya gidiyor.

Avrupa Komisyonu, pazartesi günü Mavi Kart ön koşullarını kolaylaştırmak için geçici bir anlaşmaya vardı.

Komisyon Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas,"Bu anlaşma, yetenek açığı yaşanan AB'ye, yüksek vasıflı profesyonellerin iş gücüne katılmasını kolaylaştıracak modern bir yasal göç planı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Anlaşma ile 2009 yılında yürürlüğe giren mevcut Mavi Kart çalışma ve oturma izni için aranan asgari maaş ve sözleşme süresi koşulları kolaylaştırılacak.

Komisyon, yüksek vasıflı işçilerin kabulünün önündeki engellerin hafifletilmesi için 2016 yılından bu yana Mavi Kart programında reform yapmayı hedefliyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ile üye ülkelerin yeni Mavi Kart programını üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Almanya, mevcut AB Mavi Kartı için yüksek öğretim diplomasının yanı sıra yıllık en az 55 bin 200 euro brüt maaş içeren iş sözleşmesi ön şartı istiyor.

Fen bilimleri, matematik, mühendislik, doktorluk ve bilgisayar uzmanı gibi aranan mesleklerde ise en az 43 bin 56 euro yıllık ücret aranıyor.