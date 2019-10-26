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AB Brexit'in ertelenmesinde anlaştı, yeni tarihi belirleyemedi

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Avrupa Birliği üyelerinin Brexit'in ertelenmesini prensipte kabul ettiği ancak yeni bir tarih belirlenmediği kaydedildi.
AB Brexit'in ertelenmesinde anlaştı, yeni tarihi belirleyemedi

İngiltere dışındaki 27 AB üyesinin büyükelçisi Brüksel'de bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesini görüştü.

Toplantı sonrası açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, üye ülkelerin ertelemeyi prensipte kabul ettiklerini ancak yeni bir tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

AB kaynakları, çalışmaların hafta sonu devam edeceğini, büyükelçilerin pazartesi ya da salı günü yeniden bir araya gelerek anlaşmayı karara bağlayacağını ifade etti.

Kaynaklar, erteleme için özel bir liderler zirvesi yapılmayacağını, kararın yazılı prosedürle alınacağını da belirtti.

"NE YAZIK Kİ AB'NİN NE DİYECEĞİNE KALMIŞ DURUMDA" 

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Şu anda bize yeni bir erteleme verme veya vermeme kararını alacak olan AB. Mevcut durumda 31 Ekim'de ayrılabiliriz." dedi.

Brexit'in 31 Ekim'de gerçekleşmesinin hala mümkün olduğunu kaydeden Johnson, "Ne yazık ki bu AB'nin ne diyeceğine kalmış durumda." diye konuştu.

Johnson, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi teklifine destek vermemesi durumunda hükümetinin parlamentoda "anlamsız" Brexit tartışmalarına artık katılmayacağını söyledi.

Boris Johnson, AB'yle vardığı anlaşmanın parlamentoda görüşülememesi nedeniyle yasalar gereği AB'den Brexit'in 31 Ocak 2020'ye kadar ertelenmesini istemeye mecbur kalmıştı.

İngiltere 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avam Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle 31 Ekim'e ertelenmişti.

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