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AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu verecek

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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu veriyor.
AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu verecek

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı kapsamında, College of Europe’da Avrupa Çalışmaları konusunda lisansüstü program için eğitim bursu verileceğini duyurdu.

AB Burs Programı’ndan yapılan açıklamaya göre, adayların 18 Ocak’a kadar online başvuru yapmaları gerekiyor. Adaylar, AB Burs programının sunduğu eğitim fırsatlarının bir parçası olarak, dil becerilerini geliştirmek isterlerse Fransızca dil kurslarına da başvurabilecek. 

Burs, eğitim ücretlerinin tamamını, konaklama, yemek, aylık harçlık ve seyahat masraflarını kapsayacak. 

Adaylar, AB Burs Programı’nın sunduğu eğitim fırsatlarının bir parçası olarak, dil becerilerini geliştirmek isterlerse Fransızca dil kurslarına da başvurabilecek. AB Bursları ve dil kursları hakkında daha fazla bilgi euscholarships-cyprus@goethe.de adresinden Goethe Enstitüsü ile irtibata geçilerek alınabilecek. 

Konuyla ilgili açıklamada, “College of Europe nesiller boyunca dünyanın dört bir yanından gelen liderlere birleşik, barışçıl ve müreffeh bir kıta hayalini gerçeğe dönüştürecek bilgi ve deneyimi sağlamasıyla bilinen seçkin bir kurumdur. Bu umutla Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türklerin gelişmesine ve Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözümün önünün açılmasına yardımcı olmaya devam edecektir” denildi.

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