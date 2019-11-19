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AB bütçesinde Türkiye kesintisi

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Avrupa Birliği'nin 2020 yılı bütçesi üzerinde uzlaşma sağlandı. Yeni bütçede AB üye adayı Türkiye'ye mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gidildi.
AB bütçesinde Türkiye kesintisi

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Brüksel'de devam eden görüşmeler Pazartesi gecesi sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakereler sonucunda 153,6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı.

Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı. 2020 bütçesi iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle "en yeşil bütçe" olarak adlandırıldı.

Türkiye'ye destek azaltıldı

Yeni bütçede AB üyesi adayı Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi. Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier ülkede hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti.

AB 2019 bütçesinde de Türkiye'ye mali yardımlarda 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti.

AB ülkeleri öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladılar. Bu paranın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.

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