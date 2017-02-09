AB, Çin güneş panellerindeki vergileri indirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Çin'de üretilen güneş panellerine uygulanan anti damping vergilerinin 18 ay sonra kademeli olarak kaldırılmasına yönelik çalışma başlattı.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Brüksel’de düzenlenen komisyon üyelerinin haftalık toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Çin güneş panellerine AB'nin uygulamakta olduğu anti damping vergilerine ilişkin Timmermans, "Hiç şüphe yok ki kendi üreticilerimizi korumalı ama aynı zamanda bu ürünleri ithal eden firmaları da düşünmeliyiz. Toplantıda, çeşitli seçenekler ve farklı menfaatler değerlendirildi. Bu önlemlerin 18 ay daha devam etmesi ve aşamalı olarak kaldırılması kararı alındı." diye konuştu.

AB Komisyonunun söz konusu teklifi AB üyesi ülkelerle paylaşacağını belirten Timmermans, sürecin aşamalı gerçekleşmesinin Avrupa güneş paneli üreticilerini korumayı ve yeni duruma hazırlamayı amaçladığına dikkati çekti.