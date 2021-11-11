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AB COVID-19'a Karşı İki İlacın Kullanımını Tavsiye Etti

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Avrupa Birliği'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı, COVID-19'un tedavisi için "Ronapreve" ve "Regkirona" adlı iki monoklonal antikor ilacın onaylanmasını tavsiye etti.
AB COVID-19'a Karşı İki İlacın Kullanımını Tavsiye Etti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan açıklamaya göre, ilaç firması Roche tarafından "casirivimab/imdevimab" etken maddeli Ronapreve için yapılan başvurunun incelenmesi tamamlandı.

İlaç yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda COVID-19 tedavisi için kullanılabilecek.

Hastalığın önlenmesinde de kullanılabilecek

Açıklamada, ilacın ayrıca 12 yaş ve 40 kilo üzerindeki ergenlerde COVID-19 hastalığının "önlenmesinde" de kullanılabileceğinin altı çizildi.

Celltrion adlı ilaç firmasının "regdanvimab" etken maddeli Regkirona adlı ilacını da değerlendiren EMA, ilacın yetişkinlerde COVID-19 tedavisinde kullanılabileceğini duyurdu.

EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçlar

Ronapreve ve Regkirona, EMA'dan olumlu görüş alan ilk monoklonal antikor ilaçları oldu. İlaçlar hakkındaki verilerin, hastaneye yatışlar ve ölümlerde ciddi azalma gösterdiği belirtildi.

EMA, Haziran 2020'de de "remdesivir" etken maddeli Veklury adlı antiviral ilacın COVID-19 tedavisinde kullanımını tavsiye kararı almıştı.

EMA'nın kararı tavsiye niteliği taşıyor. İlaçların pazar onayı EMA'nın tavsiyeleri sonucunda AB Komisyonunca veriliyor.

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