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AB: Çözüm veya uzlaşma yok

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AB Konseyi Başkanı Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan Türkiye-AB zirvesinin bir çözüm ya da uzlaşma sağlamadığını söyledi. Erdoğan ise ilişkiler açısından "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi
AB: Çözüm veya uzlaşma yok

AB Konseyi Başkanı Tusk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesinin bir çözüm ya da uzlaşma sağlamadığını söyledi. Erdoğan ise ilişkiler açısından "Zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi.

Bulgaristan'ın Varna kentiden düzenlenen Avrupa Birliği-Türkiye liderler zirvesinin ardından yapılan açıklamada AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, iki taraf arasında bir çözüm ya da uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Türkiye ile AB arasındaki sorunların ve ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve evsahibi Başbakan Boyko Borisov ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk somut bir çözüme ya da uzlaşmaya varıp varılmadığı sorulacak olursa cevabın "hayır" olacağını söyledi. Tusk, "AB-Türkiye zirvesi, endişe duyulan noktalarda somut bir uzlaşma sağlamadı. Ama gelecekte bunun mümkün olmasını umuyorum. Ancak bu konularda sağlanacak ilerlemeler, katılım süreci de dahil olmak üzereTürkiye-AB ilişkilerini iyileştirebilir" diye konuştu. Görüşmenin amacının diyaloğu sürdürmek olduğunu belirten Tusk, bu konuda görüş birliğine varıldığını söyledi. Tusk, "Gerçekten zor koşullar altında da diyaloğumuzu sürdürmeliyiz" dedi. 

AB'nin Türkiye'deki hukukun üstülüğü konusunda endişelerinin devam ettiğinin altını çizen Tusk, Erdoğan'la yapılan görüşme sırasında, AB vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasını, Kıbrıs'ın doğalgaz aramasına yönelik Türkiye'nin blokajını ve Afrin'de yürütülen askeri harekatı eleştirdiğini söyledi.

Tusk ayrıca, "Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'la ilişkilerini iyileştirmesi zorunludur" ifadesini kullandı.

"Türkiye'yi genişleme dışına itmek hata olur"

Basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde zorlu bir dönemi geride bırakmış olmayı umuyoruz" dedi. Erdoğan,  küresel bir güç olmak isteyen Avrupa'nın Türkiye'yi genişletme politikasının dışına itmesinin vahim bir hata olacağını ifade etti.

Erdoğan AB kurum liderleriyle yaptığı görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, gümrük birliği, mülteci anlaşması, terörle mücadele, serbest ticaret ve vize serbestisi konularını öne çıkardı.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarına başlanması konusundaki beklentimizi de dile getirdik" diyen Erdoğan bu ve vize konusunun siyasi mesele haline getirilmemesi gerektiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin sıkça eleştirdiği Afrin konusuyla ilgili ise Erdoğan, " Biz artık terörle mücadele gibi hassas konularda afaki ve haksız eleştiriler değil, güçlü destek bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin seyrinden bağımsız olarak, adanın etrafındaki doğal kaynaklara dair karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin eşit olarak dahil edilmesi uluslararası hukukun gereğidir" dedi.

Juncker: Türkiye AB'nin gerçek stratejik ortağı olmalı

Komisyon Başkanı Juncker ise Türkiye'nin AB'nin gerçek bir stratejik ortağı olmasını istediklerini belirtti. Juncker, Türkiye ile AB'nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini, çok sayıda ortak çıkarı olduğunu ancak çözümü üzerinde "birlikte çalışılması gereken" çok sayıda da sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Juncker ayrıca, "Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı, gözle görülür sonuçlar vererek çok başarılı olmuştur" şeklinde konuştu.

DW,rtr,dpa,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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