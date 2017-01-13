AB çözümden sonra yeni bir memorandumu ihtimal dışında bırakmıyor

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs sorununun çözümünün sonucu olarak, yeni bir uyum programı memorandumunu ihtimal dışında bırakmadığı ve meseleyi Kıbrıs’taki iki taraf ile bunların alacağı siyasi kararlara havale ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “AB Yeni Memorandumu İhtimal Dışında Bırakmıyor” başlıklı haberinde, bunun Avrupa Komisyonu’nun bir bilgi notundan (fact sheet) ortaya çıktığını ve AB’nin bu çerçevede, “Kıbrıs Türk toplumunun uyumu, olası bir çözümün maddelerinin incelenmesi, aynı zamanda ekonomi meselelerine odaklanarak, Kıbrıs’ın kuzey bölümünün Avrupa para birimine (Euro) sorunsuz bir şekilde geçişinin gerekli olduğunu” düşündüğünü iletti.

Brüksel’in federal devletin anayasal düzenlemeleriyle ilgili olarak da iki tarafa atıfta bulunduğunu yazan gazete, “belli verilerin (müktesebat kastediliyor) Avrupa hukukuna uygunluklarına ilişkin incelenmeler gerekeceğinin” yer aldığı bilgi notunun başka bir noktasında da 10’uncu Protokol’e değinildiğini belirtti.

Komisyonu’nun bilgi notunda “Kıbrıs’ın çözümden sonra yeni bir ekonomik uyum programına (memorandum kastediliyor) ihtiyacı olup olmayacağı” sorusunu sorduğunu yazan gazete, Komisyon’un bütün ihtimalleri ortada bırakarak, buna “Kıbrıs’ın ekonomik perspektiflerinin bizzat Kıbrıs ve ülkenin alacağı siyasi kararlarla ilgili olduğu” yanıtını verdiğini iletti.

Gazete, bu sorunun, bizzat Komisyon tarafından Cenevre konferansı ışığında bilgi notunda sorgulanmasının, Kıbrıs sorununun çözümünün akabinde, yeni bir memorandum olasılığını ciddi bir olasılık olarak ortaya koyduğuna işaret etti.

Gazete “aksi halde Brüksel’in bizzat kendisinin böyle bir soru sorma ve yayımladığı bir bilgi notuyla buna yanıt verme zahmetine girmeyeceğini” de kaydetti.

Komisyon’un bahse konu bilgi notunda “bir çözümün AB müktesebatıyla ne derece uyumlu olması gerektiği sorusunu” sorduğunu da yazan gazete, Komisyon’un buna yanıtında ise “Kıbrıs’ın AB’ye Katılım Anlaşmasının 10’uncu Protokol’ünde, üye devletler Kıbrıs sorununun bir çözümünü, AB ilkeleri uyarınca benimsemeye hazır olduklarını yinelediler ifadelerini kullandığını” aktardı.

Gazeteye göre Komisyon başka bir noktada ise “üye devletlerin, ülkeleri için iyi olduklarını düşündükleri anayasal düzenlemeleri benimseme konusunda en baştan bu yana özgür olduklarına” da işaret ederek, “çözümün belirli unsurlarının AB müktesebatına uyumlu olup olmadıklarına ilişkin gözden geçirilmeleri gerektiğini” eklemeye de özen gösterdi.

Gazete Brüksel’deki çevrelerin, “Komisyon’un, bu ifadelerle, birincil hukukla güçlendirilmeleri şöyle dursun, müktesebattan daimi derogasyonları (sapmaları) uygun görmediği imasında bulunduğunu” da ekledi.

Gazete, Komisyon’un bilgi notunda yer alan başka unsurlara da yer verdi.

JUNCKER: “AB İLGİLİ TARAF”

Öte yandan gazete, “AB İlgili Taraf” başlıklı başka bir haberinde, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in, AB’nin, Kıbrıs’ın üye devlet olduğu andan itibaren ilgili taraf olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümünden sonra da ilgili taraf olacağını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Juncker, çözüm ekonomisiyle ilgili olarak AB’nin verebileceği yardıma da atıfta bulundu.