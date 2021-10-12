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AB, CureVac'ın Covid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

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Avrupa İlaç Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre Almanya firması CureVac geliştirdiği Covid-19 aşısının değerlendirme sürecinden çekilmesini istedi. EMA açıklamasında, sürecin sonlandırıldığını ve firmanın tekrar başvuru yapma hakkının bulunduğunu belirtti.
AB, CureVac'ın Covid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Alman firması CureVac tarafından yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen "CVnCoV" adlı aşının değerlendirmesini durdurduğunu duyurdu.

EMA'dan yapılan açıklamada, CureVac'tan alınan bir mektupta, firmanın EMA'nın değerlendirme sürecinden çekilmek istediğini, farklı bir Covid-19 aşısı geliştirme programına odaklanacağını bildirdiği ifade edildi.

TEKRAR BAŞVURU YAPMA HAKKI BUNULUYOR

Bu nedenle EMA da aşıyı değerlendirme sürecini sonlandırdığını, firmanın yeni bir başvuru yapma hakkının saklı olduğunu bildirdi.

EMA, "CVnCoV" aşısıyla ilgili sürece 12 Şubat'ta başlamıştı.

EMA, Avrupa İlaç Ajansı (EMA); AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Novavax, Sputnik V, Sinovac ve Sanofi tarafından geliştirilen aşıların onayı için değerlendirme sürüyor.

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