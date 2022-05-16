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AB Delegasyonu Başkanı Hatay’da temaslarda bulundu

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Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin aktarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
AB Delegasyonu Başkanı Hatay’da temaslarda bulundu

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Hatay’a geldi.

Büyükelçi Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merkezi’ni gezip, bilgi aldı.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Meyer-Landrut, 6’ncı Suriye Konferansının Avrupa Birliği tarafından Brüksel’de düzenlendiğini anımsatarak, toplantıda Suriye’deki meseleye çözüm bulunması yönündeki desteklerinin yanı sıra, sürdürülen insani yardım çalışmalarına desteklerine vurgu yapıldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda meseleye siyasi bir çözüm bulunması doğrultusundaki kararlılıklarını yinelemek istediğini belirten Meyer-Landrut, “Bununla birlikte yine Birleşmiş Milletler’in özel temsilcisi tarafından bu doğrultuda yapılan çalışmalara desteğimizi de ifade etmek istiyorum. Yalnız ne yazık ki şu anda rejim ve rejimin uluslararası destekçilerinin takınmış oldukları tavır dolayısıyla bu alanda hızlı bir ilerleme kaydedilemiyor. Bugüne kadar insani yardım ve diğer destekler kapsamında 27 milyar euroluk bir destek verildi Suriye’ye ve komşu ülkelere. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Suriye Konferansında yeniden bir 6,5 milyar euroluk destek sözü verildi. 6,5 milyar euroluk desteğin 4 milyar eurosundan fazlası Avrupa Birliği tarafından gelecek olan destekleri kapsıyor. Bu insani desteklerin büyük bir kısmı Suriye’deki operasyonlara, yani yapılmakta olan çalışmalara yönelik olarak sağlanıyor. Aynı zamanda İdlib ve Suriye’nin kuzeybatısındaki çalışmalara yönelik veriliyor. Bu insani yardımların çok büyük bir kısmı bu içinde bulunmuş olduğumuz merkez aracılığıyla sınır ötesine iletiliyor” dedi.

Meyer-Landrut, “Bu destekler gerçekten sınırın öte yakasındaki Suriyeliler için hayata tutunabilecekleri bir dal ve bu Suriyeliler için çok büyük bir önem arz ediyor. Sınırın öte yakasında yaşanmakta olan Suriyeliler için bu kadar büyük yaşamsal önem taşıyan bu desteklerin devam ettirilmesi doğrultusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının yeniden uzatılması için AB, Türkiye ve uluslararası partnerler tam bir angajman içinde. Suriye’ye gitmekte olan yardımların 3’te 1’i buradan geçiyor. Bu fırsatla bir kez daha göstermiş oldukları kararlılık ve çabalar dolayısıyla burada Birleşmiş Milletler ailesine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Son 8 yılda buradan 50 bin kamyon insani yardım taşındı ve bu gerçekten çok önemli, bunun devam etmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerine devam etti.

‘SİVİLLERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR’

Ziyarette ayrıca bir konuşma yapan BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, sınırın öte tarafında desteğe ihtiyacı olan pek çok sivil olduğunu belirtti. Quazi, “Bu insanlar yıkımla karşılaştılar, acılarla karşılaştılar, kayıplarla karşılaştılar ve her gün devam eden bombalamalar yine sivillerin hayatını almaya devam ediyor. Geride bıraktığımız yıl, Türkiye’nin sınırından 400 kadar kamyon Suriye’nin kuzeyine geçti ve burada başta çocuklar, kadınlar ve en kırılgan durumdaki insanlar olmak üzere milyonlarca Suriyeliye ulaştı her ay. Geçtiğimiz Temmuz ayında Güvenlik Konseyi üyeleri, birlikteliğin bir sembolü olarak bir araya geldiler ve Suriye’nin kuzeyinde zor durumda olan insanların acılara dikkat çektiler” dedi.

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