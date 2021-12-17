AB’ den Kıbrıslı Türk Hellim Üreticilerine Destek Haberi Rum Basınında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerine desteği de içeren 30,7 milyon avroluk yıllık eylem programını dün onaylaması bugünkü bazı Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi konuya “AB’den Kıbrıslı Türklere Hellim Konusunda Ekonomik Yardım- Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün Olarak Tescil Edilmesi Çerçevesinde AB Standartlarına Uyum İçin Finansman” başlığıyla yer verirken, Alithia ise habere “Komisyon’un Kıbrıslı Türklerle İlgili Programında, Korumalı Menşe Adı Temelinde, Kıbrıslı Türk Hellim Üreticilerine Destek” başlığıyla yer verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun hellimin tescili konusundaki açıklaması ise Haravgi gazetesinde “Ertuğruloğlu Hellim Üretimi Konusunda AB’ye Güvenmiyor” başlığıyla yer aldı.