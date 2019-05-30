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AB Destekli Sanayide Enerji Verimliliği İnisiyatifi Başladı

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayide Enerji Verimliliği İnisiyatifi projesi dün yapılan açılış etkinliği ile birlikte başladı.
AB Destekli Sanayide Enerji Verimliliği İnisiyatifi Başladı

Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın, Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik KOBİ Rekabet Edebilirliği için Entegre Finansman Hizmeti programı çerçevesinde, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımlarıyla maliyet tasarrufu fırsatlarına erişim sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnisiyatifin tanıtım etkinliği 28 Mayıs Salı Kıbrıs Türk Sanayi Odası konferans salonunda yapıldı.

Proje paydaşları, iş insanları ve enerji verimliliği konusunda uzman katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği ‘‘Sanayide Enerji Verimliliği inisiyatifi’’ lansmanında, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Docherty, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Ulubay, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Türk Bankası Genel Müdürü Erhan Raif yer aldı.

İnisiyatifin lansmanında açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Birim Şefi Michael Docherty, yaptığı konuşmada AB’nin 2010 ile 2020 yılları arasındaki “20-20-20 hedefleri” olarak bilinen enerji stratejisine ilişkin detaylı bilgiler aktardıktan sonra inisiyatifin enerji verimliliği konusunda Kıbrıs Türk Toplumunda başlayan çalışmalara ivme kazandıracağına inandığını vurguladı. Konuşmanın ardından söz alan Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Başkanı, Ahmet Ulubay, inisiyatifin, enerjinin verimli kullanılması konusunda ülke insanında farkındalık yaratacağına inandığını kaydetti.

İnisiyatifin bir diğer paydaşı olan Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odasını temsilen konuşma yapan, Oda Başkanı Görkem Çelik, Oda olarak bu inisiyatifin ülkede Enerji Verimliliği konusunun geleceğine ivme katacak önemli bir vizyon projesi olarak gördüklerini ve belirlenen hedeflere ulaşmasında gerekli her katkıyı sağlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı temsilen Oda Başkanı, Candan Avunduk konuşmasında sanayi sektörü olarak mevcut enerji girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle verimli çalışılamadığını, kamunun eksik yasaları hayata geçirmesiyle birlikte projeden maksimum fayda elde edileceğini inandığına vurgu yaptı.

Avunduk’un konuşmasının ardından sözü alan, EBRD Kıbrıs, analisti Bilgehan Kayalar,  EBRD'nin, Enerji ve Kaynak Verimliliği danışmanlık hizmetleri temin etmek için hibelerin nasıl sağlanacağı ve Enerji Yönetim Sistemleri eğitimi dâhil olmak üzere, inisiyatifin ana bileşenleri hakkında bilgi verdi.

Katılımcılara ayrıca, inisiyatifin uygulamasında, finansman sağlamak üzere EBRD’nin anlaşmalı olduğu Türk Bankası, Genel Müdürü Erhan Raif özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik özel olarak hazırlanan finansman olanakları hakkında bilgi verdikten sonra inisiyatifi hayata geçiren Avrupa Komisyonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı kutladı. Raif banka olarak destek verdikleri proje ile Kıbrıs Türk Toplumunda ayni anda hem çevre başka bir deyişle yeşilada olgusuna hem de enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmaya hizmet edecek olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından, Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Zaim ve Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası’ndan enerji verimliliği uzmanı Ali Korakan “Sanayide Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetim Sistemlerinin Önemi” konusunda birer sunum gerçekleştirdi.  Zaim ve Korakan, sunumlarında inisiyatifin hayata geçirilmesine neden teşkil eden ülkedeki yasal yapılanma ile eğitim eksikliklerini anlattıktan sonra, enerji verimliliği konusunda Dünya ve Avrupa örneklerine ilişkin detaylı bilgiler aktardılar. Lha

 

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