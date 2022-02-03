  • BIST 1.970,90
  • Altın 772.18802
  • Dolar 13.5351
  • Euro 15.4263
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

AB, Dijital Covid-19 Sertifikasının Süresini Uzatıyor

» »
Avrupa Birliği (AB), Birlik içinde ve Schengen bölgesine seyahatlerde kullanılan dijital Kovid-19 sertifikasının geçerlilik süresini bir yıl uzatacağını duyurdu.
AB, Dijital Covid-19 Sertifikasının Süresini Uzatıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, süresi 30 Haziran 2022'de bitecek sertifikanın geçerlilik tarihi 30 Haziran 2023'e uzatılacak.

Karar, Covid-19'un Avrupa'da hala etkisini sürdürmesi nedeniyle enfeksiyon sayılarının artması ya da yeni varyantların ortaya çıkması ihtimallerine karşı alındı.

Yeni düzenleme ile sertifika düzenlenebilecek test türleri arasına yüksek kaliteli laboratuvar bazlı antijen testleri de dahil edilecek, aşı sertifikaları, yalnızca sertifikayı veren üye devlette değil, herhangi birinde uygulanan doğru toplam doz sayısını içerecek ve aşılar için klinik araştırmalara katılan kişilere de sertifika verilebilecek.

Birlik içinde vatandaşların aşılarının tam olduğunu, 48 saatte PCR testi yaptırarak negatif sonuç elde ettiklerini ya da yakın zamanda hastalığı atlattıklarını kanıtlayan söz konusu sertifikalar AB ülkelerinde seyahatlerde ve sosyal hayatta restoran, sinema, müze gibi kapalı mekanlara girerken kullanılıyor.

AB dışındaki ülkelerden gelenlerin de Schengen bölgesine ziyaretlerinde kullanması için, halihazırda toplam 60 ülke AB Dijital Kovid Sertifikası sistemine dahil durumda.

AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını 19 Ağustos 2021'de tanıma kararı almıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avro Bölgesi Maliye Bakanları Enflasyondaki Artıştan Endişeli02 Şubat 2022 Çarşamba 19:35
  • Rotterdam Limanı, Avrupa'nın En Fazla Karbon Emisyonu Yapan Limanı Oldu02 Şubat 2022 Çarşamba 18:35
  • Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali gıda krizine yol açabilir02 Şubat 2022 Çarşamba 14:51
  • El Pais: ABD ve NATO Rusya'ya silahsızlanma anlaşmaları önerdi02 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • AİHM'e başvuru süresi kısaldı02 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
  • Rusya-Ukrayna gerilimi: Vekillerden Türk bayraklı eylem02 Şubat 2022 Çarşamba 11:09
  • Gürcistan'da rekor vaka artışı02 Şubat 2022 Çarşamba 11:01
  • BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu01 Şubat 2022 Salı 21:35
  • Polonya, Ukrayna'ya Savunma Desteği Vermeye Hazır01 Şubat 2022 Salı 20:41
  • Danimarka, Rekor Vaka Sayısına Rağmen Tüm Covid Kısıtlamalarını Kaldırıyor01 Şubat 2022 Salı 20:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti