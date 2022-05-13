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AB diplomatları, bilgisayar veri tabanı kaynaklı sıkıntıdan alıkonulmuş

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AB diplomatları, bilgisayar veri tabanı kaynaklı sıkıntıdan alıkonulmuş
AB diplomatları, bilgisayar veri tabanı kaynaklı sıkıntıdan alıkonulmuş

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora'nın, Almanya'nın Frankfurt kentinde havalimanında Alman polisi tarafından bir süre alıkonulmasının, bilgisayarlardaki veri tabanından kaynaklandığı bildirildi.

Alman Federal polisinden yapılan açıklamada, üç Avrupalı diplomatın İran'ın başkenti Tahran'dan geldikten sonra durdurulup kontrol edildiği belirtildi.

Açıklamada "Kontrol, Tahran-Frankfurt rotasıyla ilgili bilgisayar veri tabanından kaynaklanıyor. Herhangi bir durumun olmadığının ortaya çıkması üzerine diplomatlar yaklaşık 40 dakika sonra yolculuklarına devam edebildi" denildi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ekibinin kıdemli diplomatlarından Mora, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hiçbir izahat yapılmadı. İspanyol diplomatik pasaportu taşıyan, resmi bir görevden dönen AB yetkilisiyim. Pasaportum ve telefonum alındı" ifadelerini kullanmıştı.

AB'nin İspanyol diplomatı Mora, İran nükleer anlaşmasının koordinatörü olan AB adına Viyana'da aylarca süren müzakereleri yürütüyordu.

Mora, Viyana müzakerelerinin bir süre önce çıkmaza girmesi nedeniyle İranlı yetkililerle diplomatik görüşmeler için hafta başında Tahran'a gitmişti.

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