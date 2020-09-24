AB diplomatları: 'Türkiye'nin Yunanistan'la görüşmeyi kabul etmesi yaptırım tehdidini zayıflattı'

Reuters’a konuşan AB diplomatları ve yetkilileri, Türkiye, Yunanistan ile Doğu Akdeniz’deki kara suları tartışmasını görüşmeyi kabul ettiği için AB’nin yaptırım ihtimalinin de zayıfladığını söyledi.

Ama AB içinde Kıbrıs’ın Belarus’a yaptırım uygulanmasına ‘Türkiye şartı’ koyması nedeniyle fikir ayrılıkları devam ediyor.

Kıbrıs, Belarus yönetimine uygulanacak her türlü yaptırıma karşı Türkiye’ye de daha sert bir tavırla karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor.

Reuters’a konuşan Kıbrıslı bir diplomat “Korkarım, mevcut durumda Belarus konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor. Tek silahımız bu” dedi.

Bir AB diplomatı da “Diyalog, Türkiye’ye yaptırım uygulanması tehdidine duyulan ihtiyacı da zayıflattı. 27 üye ülke arasında bu yönde bir adım için uzlaşı yok” diye konuştu.

Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katılan Türk bireyler ve kurumlara yaptırım uygulanması çağrısında bulunuyordu.

Kıbrıslı diplomat, “Türkler çok akıllı bir oyun oynuyor. Yunanistan’a doğru yakınlaşarak diğer üye ülkeler ile aramızı açmaya çalışıyorlar. Yolun kenarına itilmiş gibiyiz” dedi.