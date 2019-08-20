AB Dış Politika Sözcüsü Kocijancic: Kayyumlar ciddi kaygı uyandırıyor

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Maja Kocijancic Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının “31 mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygının sorgulanmasına yol açtığı için ciddi k

Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Maja Kocijancic Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasının “31 mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygının sorgulanmasına yol açtığı için ciddi kaygı uyandırdığını” söyledi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Kocijancic, bu hamlenin seçmenleri yerel siyasi temsiliyetten uzak bıraktığını, bunun da demokrasiye ciddi zarar verme riskini doğurduğunu söyledi.

“Türk hükümetinin terörizmle savaşması meşru bir hakkıdır” diyen Kocijancic, bunun hukukun üstünlüğü ve insan hakları ilkelerine uygun bir şekilde yapılması gerektiğini ve politik amaçlarla kullanılmasının doğru olmadığını belirtti.