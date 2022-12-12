AB Dışişleri Bakanları İran’a Karşı Yeni Yaptırım Paketi Onaylayacakkter sayısı 4 bin oluyor

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.



Dışişleri bakanlarının gündeminde İran ve Rusya’ya karşı yaptırımların bulunduğunu belirten Borrell, “İran’a karşı çok çok sert bir yaptırım paketi onaylayacağız.” diye konuştu.



Borrell, 9 Aralık akşamı İranlı mevkidaşı ile uzun bir telefon görüşmesi yaptığını aktararak İran’ın Rusya’ya silah arzını ve son günlerde iki kişinin idam edilmesi konusunu ele aldığını, AB’nin durumu kınadığını ve endişeli olduğunu ilettiğini bildirdi.



AB Yüksek Temsilcisi, “İran AB’nin bunları kuvvetli kınadığını ve barışçıl gösterileri destekleyen İran kadınlarının yanında olduğunu anlamak zorunda.” şeklinde konuştu.



AB, Mahsa Emini’nin ölümünün ardından ülke çapına yayılan protestolara yapılan müdahaleyle ilgili 17 Ekim’de İranlı 11 kişi ve 4 kuruluşa ve 14 Kasım’da 29 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı.



Rusya’ya son yaptırım paketi



Borrell, AB Komisyonunun 7 Aralık’ta açıkladığı Rusya’ya yönelik 9’uncu yaptırım paketiyle ilgili “27 üye ülkenin bakanının farklı yaklaşıma sahip olduğunu” söyledi.



“Komisyon yalnızca teklifte bulundu. Kararı verecek olan Konseydir.” diyen Borrell, henüz bakanların pakete yeşil ışık yakmadığını vurguladı.



Borrell, “Belki günün sonunda yeşil ışık gelebilir ancak üzerinde anlaşılması gereken konular halen mevcut.” ifadelerini kullandı.



Son paketle ilgili teklifte yaklaşık 200 kişi ve kurum ile 3 Rus bankasının yaptırım listesine eklenmesi, çift kullanımlı ürünlere ihracat yasağı getirilmesi ve madencilik yatırımlarının yasaklanması yer alıyor.



AP Başkan Yardımcılarından Kaili’ye yönelik soruşturma



Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcılarından Eva Kaili’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili soru üzerine Borrell, şunları kaydetti:



“Haberler kesinlikle çok çok endişe verici. Bazı olaylar ve gerçeklerle karşı karşıyayız. AP’nin eski başkanlarından biri olarak beni kesinlikle çok kaygılandırıyor. AB Dış İlişkiler Servisinden ya da delegasyonlardan kimseye atıfta bulunulmadı, biz etkilenmedik. Polis ve yargı süreci var, bu nedenle haberlerle ilgili çok endişeli olsak da sürece uygun hareket etmeliyiz. Yargı beyanlarının dışına çıkamam.”