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AB Dışişleri Bakanlarının Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Yaptırım Beklenmiyor

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AB Dışişleri Bakanlarının Pazartesi Günkü Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Yaptırım Kararı Alınması Beklenmiyor
AB Dışişleri Bakanlarının Görüşmesinde Türkiye’ye Karşı Yaptırım Beklenmiyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının önümüzdeki Pazartesi günü gerçekleştirecekleri görüşmede, AB’nin, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki eylemleriyle ilgili yanıtına dair kararlar alınmasının beklenmediği, bununla birlikte, olması beklenen şeyin, atılacak bir sonraki adımları belirleyecek olan siyasi bir tartışma yapılması olduğuna dikkat çekildi.


Alithia ve diğer gazeteler, haberde ismi belirtilmeyen bir AB yetkilisinin, dün Brüksel’de gazetecileri bilgilendirmesi esnasında konu hakkında bunları söylediğini ve bahse konu yetkilinin, AB Dışişleri Bakanlarının, AB Dış İlişkiler Servisi tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz hafta sonundan bu yana üye devletler arasında dolaşan bahse konu belgede kayda geçirilen seçenekleri ve olasılıkları ele alacaklarını söylediğini iletti. 


Gazeteye göre, her ülke öneri sunabileceği için, seçeneklerin belgede bulunanlarla sınırlı olmadığını ifade eden söz konusu yetkili, ana fikrin, Güney Kıbrıs’a yönelik dayanışmanın pratiğe dökülmesi olduğuna işaret etti.


Kapalı bölge Maraş konusu güncel olaylar başlığı altında ele alındığından, AB Dış İlişkiler Konseyinin yasal olarak karar alma konusunda hareket edemeyeceğini, ancak AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in özetleyeceği siyasi bir sonuç ortaya çıkabileceğini ifade eden söz konusu yetkili, gelişmelerin, tartışmanın nasıl tamamlanacağına bağlı olduğunu ifade etti.


Bahse konu AB yetkilisi, Perşembe günü yapılacak olan zirve toplantısındaki görüşmede bu konuyla ilgili tartışmanın devam edip etmeyeceğine dair soruya karşılık ise, bunun Pazartesi günü yapılacak olan görüşmeye bağlı olacağını sözlerine ekledi.

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